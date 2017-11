Mensalidade escolar poderá subir até 8%

As mensalidades escolares das escolas particulares do Estado de São Paulo podem ter reajuste de até 8% para 2018, segundo previsão do Sieeesp (Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo).

O aumento ficará bem acima da inflação oficial medida pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que está em 2,46% nos últimos 12 meses até agosto.

“Na média, acredito que os reajustes vão variar entre 4% e 8% na maioria das escolas. Mas também sei de algumas que pretendem aplicar só 2% ou 3% de aumento, abaixo da inflação”, estima o presidente do sindicato, Benjamin Ribeiro da Silva.

Ele faz a projeção com base em um ciclo de 14 reuniões do qual acabou de participar pelo interior de SP.

“É o que apurei junto a cerca de quatro mil escolas, das dez mil existentes no Estado.”