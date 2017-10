“Meu casamento acabou quando estava grávida de cinco meses e meu marido me deu um soco no rosto”

Em São Roque são três denúncias de agressões ou ameaças à mulher por semana, sendo que, a maioria das vítimas, não tem coragem de levar o caso à delegacia

“Era meu primeiro ano de casamento e estava grávida de cinco meses, tudo parecia um conto de fadas, até eu ser agredida e todo esse amor virar medo e tristeza”. Este é um relato entre centenas de mulheres que são agredidas e ameaçadas constantemente por seus companheiros, que lhe juraram amor e respeito acima de todas as coisas, mas transformam a vida delas em um filme de terror.

Um levantamento feito junto à Secretaria de Segurança Pública mostrou que no primeiro semestre de 2017, aproximadamente três mulheres foram agredidas ou ameaçadas por semana em São Roque.

Os atendimentos a mulheres vítimas de violência sexual, física ou psicológica em unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) somam, por ano, 147.691 registros – 405 por dia no Brasil, ou um a cada quatro minutos. A maior procura por serviços de saúde após casos de agressão se dá entre adolescentes de 12 a 17 anos. Os dados integram o Mapa da Violência – Homicídio de Mulheres, um dos mais respeitados anuários de violência do País.

“Meu casamento acabou quando estava grávida de cinco meses e meu namorado me deu um soco no rosto e puxou meu cabelo me jogando em cima de um móvel. Desde esse dia, minha vida era infeliz e vivia com medo. Foram anos de agressões, ofensas, traições e eu aguentava tudo calada, por medo, por vergonha do que as pessoas iriam falar de mim. Mas teve um dia que não suportei mais e resolvi denunciar estas agressões. Fui até a delegacia e disse tudo o que aconteceu durante anos dentro de um relacionamento infeliz e cheio de crimes”, disse uma mulher que foi vítima de agressão e ameaças durante 10 anos.

Muitas mulheres sofrem caladas durante anos, acreditando que o “amor” de sua vida irá mudar e que todos os problemas serão resolvidos, mas a maioria das agressões volta a acontecer meses, ou dias depois.

“Uma vez estava com minha filha no colo e ele chegou muito bêbado e começou a me ofender sem que eu tivesse feito nada. Eu só ficava em casa cuidando do meu bebê enquanto ele ia para o bar, me traía e quando chegava em casa me falava que eu era um lixo”, desabafou a vítima.

Dados da Violência

De acordo com a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), a Central de Atendimento à Mulher registrou, no ano passado, 1.133.345 de atendimentos. O número foi 51% superior ao de 2015 (749.024).

“A opressão é sistêmica e estrutural na nossa sociedade. O que me aflige é que a mudança da lei aprimora a mudança de costumes, mas não muda a cultura, ela é mais um elemento da cultura. Outros atores e agentes precisam se envolver mais, em defesa da mulher. Na medida em que se criam condições sociais de proteção, mais violento se torna o agressor. É uma reação conservadora do patriarcalismo machista que persiste no Brasil”, diz a psicóloga Heloísa Ferreira. “E, hoje, estamos assistindo a uma cultura em que se está permitindo esse tipo de violência.”

#TáNaHoraDeParar

Em comemoração aos 11 anos da Lei Maria da Penha, o Instituto Maria da Penha lançou uma campanha para chamar atenção sobre os números da violência contra a mulher no Brasil. O site “Relógios da violência” faz uma contagem, minuto a minuto, do número de mulheres que sofrem violência em todo o País. Além disso, resume informações sobre o que é a violência doméstica, como prevenir e combatê-la.

O objetivo é incentivar as denúncias de agressão, que podem ser físicas, psicológicas, sexuais, morais e até patrimoniais. O usuário que quiser participar pode acessar o site e compartilhar os dados da campanha sobre a violência contra a mulher nas redes sociais, com a hashtag #TáNaHoraDeParar. Em celebração à data, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) também está promovendo uma mobilização no Twitter com a hashtag #SouMulherE.

Medidas para acabar com a violência

A violência contra as mulheres é uma violação dos seus direitos humanos. Os Estados têm deveres e compromissos, de acordo com instrumentos de direito internacional e políticas, no que se refere a enfrentar e prevenir essa violência. A Central de Atendimento a Mulher pode ser acionada pelo telefone 180.

Se for agredido/a ou testemunhar uma agressão a sua reação é importante. O que fazer no momento? O que fazer após a agressão? Procure segurança e ajuda. Uma multidão pode parar ou prevenir um crime de ódio; se for agredida não mude de roupas, não tome ducha e nem se lave – pode destruir provas importantes; apresente uma denúncia à polícia: relate todos os pormenores sobre o incidente. A polícia tem a obrigação de tratar a vítima de uma forma correta.