Meu final feliz chegou

Sou o Bob, minhas tias me chamam carinhosamente de Bobinho. Moro há muitos anos no canil da Sociedade Protetora dos Animais. Nesses anos tive vários companheiros na minha baia. Alguns morreram, outros foram adotados, outros se desentenderam e tiveram que mudar de baia. Mas eu continuei por aqui firme e forte. Nos últimos anos meus companheiros foram a Telminha, que é uma fêmea muito assustada e arredia, que não gosta de pessoas, e o Kikão, que é meio genioso e não gosta de dividir seu espaço com outros. Como eles são difíceis de conviver e eu sou muito tranquilo moramos juntos nos últimos anos.

Eu até cheguei a ser adotado, fui morar com uma família não tão boa que foi negligente com a minha guarda e eu escapei. Fui encontrado na Rodovia Quintino de Lima voltando a pé para o canil. Fiquei tão feliz de encontrar as tias e meus amigos novamente!

Eu sou tranquilo, adoro um carinho e não gosto de confusão. Sempre que outros cachorros brigam eu saio de perto, não acho que valha a pena me meter em confusão. Minhas tias estranharam de eu nunca ter sido adotado, sou bonitão, não sou muito grande e me dou bem com todos. Mas eu acho que ainda não estava na minha hora e eu era muito feliz no canil.

Até que chegou o meu dia de sorte, tinha uma pessoa procurando um amigo para sua cachorrinha. Ela tinha perdido seu companheiro e estava muito sozinha. Como ela já tinha um pouco de idade não poderia ser um amigo muito jovem. E adivinha?! Eles gostaram de mim!

Fiquei muito feliz e apreensivo, fiquei com medo de não me adaptar, de não corresponder às expectativas, de sentir falta dos meus amigos e das tias, pois foram muitos anos morando no canil.

Mas deu tudo certo, a amiguinha que fui fazer companhia é muito legal. Logo nos demos bem, eu finalmente tenho uma família e é muito bom.

Todos nós deveríamos ter direito a ter uma família, eu estou muito feliz com a minha e espero que todos que moram no canil um dia conheçam o gostinho de ter a sua.

Se você quer adotar um amigo procure a Sociedade Protetora dos Animais, telefones: 99853-1459 Rosana, 96387 -6604 Lilian; email: [email protected] : facebook: Protetora dos Animais Sr, instagran: protetoradosanimaissr.

Texto: Sociedade Protetora dos Animais