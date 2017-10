Ministério Público instaura inquérito contra Viação São Roque

O Vereador Guto Issa continua apontando possíveis irregularidades na prestação de serviços da Viação São Roque, responsável pelo transporte público municipal. Em setembro deste ano, Guto Issa recebeu denúncias de que ela não estaria cumprindo com os direitos trabalhistas e ingressou com uma denúncia junto ao Ministério Público do Trabalho, o qual instaurou um inquérito para apurar os fatos.

Guto Issa explica que em 2016 havia enviado ao Ministério Público Estadual uma representação, em virtude das péssimas condições dos ônibus e também por causa dos atrasos constantes das linhas. “Essa denúncia forçou a Prefeitura a abrir um TAC- Termo de ajuste de conduta, assinado no começo do ano, acarretando assim no envio mensal de subsídio, sendo aprovado pela Câmara, mas sem o meu voto”, relembra.

Mesmo com o repasse do subsídio, a Viação São Roque permanece não cumprindo com as suas obrigações. “Diariamente recebemos reclamações de usuários do transporte coletivo e também dos trabalhadores, que alegam não receberem uniformes. Quanto aos pagamentos, eles afirmam que a empresa não está depositando o FGTS em dia, há vários funcionários que não receberam as férias e nem a participação nos lucros”, fala.

Na semana passada, o sindicato que representa a categoria realizou uma assembleia geral. “Na oportunidade, os trabalhadores decidiram que aguardarão uma posição da Viação São Roque até fevereiro do ano que vem, enquanto isso, vamos lutar para que a situação seja regularizada, pois o povo de São Roque não pode novamente pagar essa conta”, finaliza.