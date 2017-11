Monitoria de matemática do Colégio CB COC proporciona avanço para monitores e alunos

Com a finalidade de incentivar talentos e auxiliar quem tem dificuldades em matemática o Colégio CB COC São Roque implantou neste segundo semestre o projeto de monitoria de matemática para os alunos do Ensino Fundamental II. A coordenadora pedagógica do segmento Suellen Bortoleto em parceria com o professor de matemática João Arci Junior convidaram os alunos que se destacam na disciplina para auxiliar os colegas em suas dificuldades.

Suellen informa que o projeto acontece toda terça-feira no contra turno e relata que a troca de conhecimentos é notável, para ambos os lados. “Os números podem ser um grande desafio para os adolescentes, mas as turmas do 6° ao 9° Ano descobriram que é mais fácil aprender matemática quando há uma troca de conhecimentos”, disse.

O projeto está relacionado com a Teoria das Situações Didáticas, do pesquisador francês Guy Brousseau, relatada na obra “Introdução ao Estudo das Situações Didáticas – Conteúdos e Métodos de Ensino” – Ed. Ática. De acordo com o pesquisador os alunos-monitores aprendem porque precisam pensar sobre o que sabem para fundamentar para os colegas os procedimentos de resolução de problemas. Os demais aprendem porque eles também precisam fundamentar suas ações e ainda porque o conteúdo para eles segue sendo desafiador ao ser explicado pelos colegas.

Para aluna-monitora Luiza Freire da Franca Rocha a experiência, além de ser uma vontade antiga, revelou novas oportunidades de aprendizado. “Eu sabia que tinha o projeto no Ensino Médio e já dizia que seria monitora um dia. Por isso achei muito legal e fiquei muito feliz em poder fazer parte agora. Eu aprendi que mesmo ensinando a gente pode aprender muito também. Eu aprendi a ser mais paciente. Acho que os colegas monitorados gostam também. Não é mais só o professor que está ali, e alguns se sentem mais a vontade para fazer perguntas”, relata Luiza.

A coordenadora pedagógica Suellen parabeniza a todos os alunos participantes do projeto pelo comprometimento e o professor João Arci pelo empenho e dedicação neste trabalho. Na foto acima os alunos-monitores do Colégio CB COC. 6° Ano: Bheatriz Fratoni Motton, Claudio Camargo da Silva, Isabela de Lima Moraes, Julia Bellini Rodriguez, Lucas Pereira Marques, Luiza Freire da Franca Rocha, Matheus Henrique Cesar de Oliveira e Otávio Bernardi de Souza. 7° Ano: Beatriz Serde, Laura Gonçalves Gualberto e Ycaro Vieira Nery. 8°Ano: Bianca Magalhães Entringer, Carolina Kaori Ribeiro da Silva, Eduarda Boing Marques Stefani, Leonardo Jordão Lopes de Souza e Sophia Bez Ribeiro. 9° Ano: Guilherme Henrique Pedroso Tanzi, Laura Alves Garcia e Luiz Eduardo Euzebio Alves.