Municípios já podem enviar ofício para compra de material esportivo

Já está disponível a Ata de Registro de Preços (ARP) para a aquisição de material esportivo para o ano letivo de 2018. O documento, da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), permite a compra de materiais de consumo e permanentes para a prática esportiva nas escolas estaduais e municipais da rede pública de ensino, além de centros esportivos administrados pelos municípios.

Estarão disponíveis 155 itens divididos em sete lotes. Entre eles: bolas, redes, raquetes, traves, coletes, colchonetes, tabela para basquete, mesa de pebolim, mesa de tênis de mesa, tatame, barras para ginástica, kit para bocha, kit para futebol de botão.

Para incluir o município é necessário o envio de ofício à FDE demonstrando interesse na compra, acompanhado de uma relação da quantidade de cada item desejado. A ARP corresponde uma promessa de aquisição e o município não é obrigado a efetivá-la. A minuta do ofício, assim como a lista e as especificações técnicas de cada item estão disponíveis no site da FDE (http://www.fde.sp.gov.br/ ).

O prazo para solicitar a participação na ARP de aquisição de materiais esportivos se encerra no dia 20 de dezembro de 2017. Os ofícios podem ser entregues pessoalmente na sede da FDE, na Avenida São Luís, 99 – República – São Paulo/SP, ou enviados para o e-mail:[email protected].