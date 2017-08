Na mira da morte

A insegurança no Brasil está atingindo níveis alarmantes. Em alguns lugares, como no Rio de Janeiro, ela já chegou ao ponto assombroso, como tem sido demonstrado pelos noticiários, que relatam números de mortes de civis equivalentes ao de uma guerra. Em 2017, até agora, cerca de 100 policiais, entre civis e militares, foram assassinados cruelmente. Ser policial por lá não é mais uma posição de respeito, mas sim de alto risco, uma vez que os bandidos quando tem oportunidade, matam todos aqueles que tiverem laços com a lei, fardados ou não, aposentados ou ativos, a passeio ou a serviço. O panorama é o de uma verdadeira caçada aos agentes da lei, que são marcados para morrer.

Pelo Brasil, muitos policiais que moram em locais críticos preferem não serem identificados como tal por medo de represálias. Para isso, não deixam fardas no varal de casa, e deixam para colocá-las quando chegam ao trabalho, retirando-as quando voltam para casa. É o preço pago por viverem em uma época em que um policial é menos respeitado que um bandido. A nossa sociedade está chegando a um ponto tão degradante, que a vida perdeu seu valor. Na semana passada, as reportagens mostraram elementos da torcida de certo time no Rio de Janeiro, ao final do jogo, circulando entre os veículos parados no trânsito para encontrarem torcedores do time rival a fim de matá-los. O grupo estava armado, e agrediu até a morte algumas infelizes pessoas que vestiam camisetas do outro time. Uma barbárie. O mesmo faria com um agente da lei caso fosse encontrado mesmo que não fosse um torcedor.

O Brasil está se transformando em “terra de ninguém”, onde o crime está alcançando um poder superior ao da lei. Políticos corruptos e células do crime organizado articulam leis para protegerem seus comparsas bandidos e defenderem os interesses das quadrilhas. Isso pode ser visto analisando-se as penas aplicadas aos criminosos, o que mostram como muitas leis foram desfiguradas para beneficiarem os que estão no lado do crime. Um dos exemplos está relacionado com as drogas. Ao criarem brechas para protegerem os usuários, permitindo que qualquer um possa se drogar e portar até certa quantidade do produto conseguiram proteger a renda dos traficantes, que terão as mesmas garantidas. Existem muitos exemplos de leis desvirtuadas, entre as quais, a da maioridade, que permite a um criminoso prestes a se tornar adulto, se livrar dos braços da lei por qualquer tipo de crime praticado por ainda ser “de menor”.

O que esperar de um país onde as forças policiais, engessadas, estão à mercê dos bandidos? Não é o caso de “zerar” o Brasil e começar tudo de novo?

Texto: Disney Medeiros Raposo