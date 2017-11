Nasa informa que asteroide deve ”visitar” a Terra antes do Natal

A comunidade científica identificou que até o Natal, um asteroide de 5 km deve passar próximo da Terra. O objeto é conhedico como 3200 Phaeton e deve ficar a cerca de 10 milhões de quilômetros do planeta no dia 16 do mês. A distância é equivalente a 27 vezes mais próxima que a lua está do nosso planeta.

As informações foram divulgas pela Nasa na segunda-feira (27/11). Segundo eles, não há motivo de pânico, pois é quase improvável que o asteroide atinja a Terra.

Denominado de Phaeton, o asteroide lembra a história da mitologia grega, em que um filho do Deus do Sol, chamado de Faeton, rouba a carruagem do pai e passeia pela galáxia