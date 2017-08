Neste domingo acontece o Concurso Miss e Mister Melhor Idade São Roque

Acontece neste domingo, dia 27, às 15 horas no São Roque Clube, o Concurso Miss e Mister Melhor Idade São Roque 2017. O evento tem o objetivo de valorizar o charme, a beleza e a elegância dos candidatos com 60 anos ou mais, além de promover o envelhecimento saudável e ativo.

Promovido pela Prefeitura da Estância Turística de São Roque, através do Fundo Social de Solidariedade, o Concurso pretende evidenciar a valorização integral da terceira idade e apresentar as belezas do amadurecimento, além de resgatar e elevar a autoestima dos saõ-roquenses desta faixa etária.

Entre as atrações preparadas pela organização, além da eleição haverá um show e também um baile especialmente preparado para coroar a festa.

Ao todo serão mais de 30 candidatos que além da coroa de Miss e Mister receberão a honra de representar São Roque na fase Estadual.

Para a primeira-dama, Mazé Barros, “eventos como esse visam resgatar a autoestima e principalmente mostrar o quanto é importante a participação da melhor idade na construção de uma cidade com oportunidade para todos”.