Ninão, o nosso guerreiro!

Eu moro no canil da Sociedade Protetora dos Animais há mais de 10 anos. Fui recolhido das ruas com uma companheira. Eu era um cara jovem, grande, forte e muito ágil. Fugi do canil algumas vezes, escalava qualquer muro.

As tias cobriram de tela a minha baia, só assim parei de fugir, mas precisavam continuar atentas quando eu estava solto no pátio, pois qualquer descuido eu escalava o muro.

Sempre gostei das pessoas, mas quando o assunto era afinidade com outros cachorros, aí era outra história, eu sempre adorei uma confusão, brigava com todo mundo.

Eu e minha companheira chegamos a ser adotados, ela ficou, mas, para mim é muito difícil algum quintal me segurar. Eu fugi e voltei para o canil. Elas chegaram a fazer mais uma tentativa em um quintal que parecia bem mais fechado, mas eu fugi novamente. Então desistiram de me doar e fiquei toda a minha vida no canil.

Arrumei muita confusão no canil, acho que briguei com todos os machos que passaram por lá. Mesmo com as fêmeas, eu apenas aceitava num primeiro momento, e logo depois brigava com elas. Só aceitei uma companheira, a Nina, com quem divido uma baia até hoje.

Recentemente comecei a mancar e fui levado ao veterinário. Fui diagnosticado com um câncer ósseo. Tive que amputar uma pata traseira. Minhas tias ficaram bem preocupadas em como eu ia reagir, como eu ia me virar com três patas com esse meu corpão.

Para a surpresa delas no dia seguinte eu estava de pé, firme e forte, como se nada tivesse acontecido. Eu percebi que tinha alguma coisa estranha, mas não sei muito bem o que é, e então sigo com a minha vida normal. Já passei por duas quimioterapias. Só falta uma para eu ficar liberado do tratamento. Não tive nenhum efeito colateral. Estão todos bem surpresos com a minha recuperação.

Eu sou um cachorro meio genioso, mas aquele canil é meu lar, minhas tias e outros cachorros que moram lá são minha família.

