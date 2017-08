“Noite de Vinhos e Queijos” anima a Rota do Vinho em São Roque

No próximo dia 2 de setembro, a Quinta do Olivardo, em São Roque, realiza a 3ª Noite de Vinhos e Queijos. A partir das 19h30, os apreciadores do bom vinho poderão degustar os principais rótulos portugueses, além dos tradicionais produzidos na casa, como o Vinho dos Mortos, tudo no clima serrano e com o visual de tirar o fôlego da Rota do Vinho.

Para acompanhar os brindes, uma mesa farta, com bolinhos de bacalhau; pães; salames tradicionais, condimentados e apimentados; e antepastos. Entre os queijos disponíveis, destaque para parmesão, gorgonzola, brie, golda, queijo curtido no vinho, queijo colonial e muçarelas condimentadas.

Para deixar a noite com um ar ainda mais português, a fadista Ciça Marinho preparará uma apresentação especial, recheada dos tradicionais fados portugueses. Um mergulho nos clássicos da cultura lusitana.

Em uma casa portuguesa, uma noite solidária com certeza!

Parte da renda adquirida na noite será revertida para O Lar da Mãe da Providência, uma instituição de caridade localizada em São Roque, que oferece assistência e abrigos a crianças, adolescentes e pessoas em situação de abandono.

Fundada em 2000, a casa é assistida por voluntários que trabalham gratuitamente, oferecendo apoio psicológico, alimentação e amor aos internos.

Para mais informações acesse: http://www.larmp.com.br/galeria.php.

Sobre a Quinta do Olivardo

Adega, restaurante, lanchonete e loja de produtos coloniais, vinhos, doces e compotas caseiras, a Quinta do Olivardo é uma atração turística pela boa comida, ambiente acolhedor e também pela paisagem exuberante. Os parreirais ladeando as instalações conferem o clima bucólico das propriedades rurais da Ilha da Madeira, em Portugal, onde o proprietário Olivardo Saqui buscou inspiração para construir um dos locais mais visitados da Estrada do Vinho.

A Quinta do Olivardo recebeu por três anos consecutivos (2013, 2014 e 2015) a referência “Excelência” concedida pelo Trip Advisor, um guia mundial colaborativo. Nesse guia, os comentários escritos pelos próprios frequentadores pontuam o estabelecimento. O restaurante lidera o ranking das pontuações positivas entre os estabelecimentos do setor na região.

Como Chegar

A Adega e Restaurante Quinta do Olivardo está localizada no km 4 da Estrada do Vinho, em São Roque (SP), com acesso pelo km 58,5 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270). Fica a 60 km de São Paulo e a 45 km de Sorocaba. As reservas de mesas podem ser feitas pelos telefones: (11) 4711-1100 e 4711-1923. Informações adicionais, fotos e vídeos estão disponíveis no site www.quintadoolivardo.com.br.