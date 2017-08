Novena Diária começa neste dia 5 e barracas da avenida Tiradentes funcionam a partir de hoje

Confira a programação de shows da semana e os detalhes dos melhores momentos da Entrada dos Carros de Lenha

As Festas de Agosto 2017 já começaram com muita alegria mantendo suas belezas e tradições. A partir de hoje, as barracas instaladas na avenida Tiradentes, sendo 21 de entidades assistenciais e somente 5 particulares, começam a funcionar, oferecendo muitas opções gastronômicas ao público. A Praça da República vai abrigar as barracas de artesanato e também contará com uma pequena praça de alimentação.

No sábado, dia 5, terá início a Novena Diária em louvor a São Roque e Nossa Senhora da Assunção. Como é costume na Paróquia, no 1º dia da Novena, às 18h30, a imagem de São Roque será retirada do nicho e colocada mais próxima dos fiéis.

Neste ano, a cada noite da Novena, algum setor da vida familiar receberá uma bênção especial, conforme a seguinte programação: Dia 05 – Bênção das Grávidas; Dia 06 – Bênção das Crianças; Dia 07 – Bênção dos Jovens; Dia 08 – Bênção das Famílias; Dia 09 – Bênção dos Idosos; Dia 10 – Bênção dos Dizimistas; Dia 11 – Bênção dos Missionários; Dia 12 – Bênção dos Voluntários; Dia 13 – Bênção dos Devotos. “Participe conosco a sua presença será mais uma bênção! A Paróquia São Roque e o nosso Pároco Pe. Daniel te acolhem de braços abertos. Viva São Roque! Viva Nossa Senhora da Assunção!”, convida a Paróquia São Roque.

Shows

Os shows acontecem todos os dias a partir das 21h no palco da Praça da Matriz. Diversas atrações acontecem também ao longo do dia nos finais de semana.

Nesta sexta, 4, Wandê se apresenta a noite. No sábado, 5, às 15h a Banda Blind Wolf anima o público e às 21h é a vez de Ronny Cesar e Banda. No domingo, 6, ao meio dia a Orquestra de Viola Brasil Poeira se apresenta, às 14h sobem ao palco Lú Bocker e convidados e às 21h Dire Straits Tributo Brasil comanda a festa.

De segunda a sexta-feira, entre os dias 7 e 11 os shows serão às 21h. Dia 7, Sérgio Caetano e sua Banda se apresentam; dia 8 Michele Arena e Banda; dia 9, Regis e Rodrigo; dia 10 Sampa Crew (Comemoração aos 30 anos); dia 11 Banda da Guarda Municipal de Barueri.

Entrada dos Carros de Lenha

Uma tradição que emociona milhares de pessoas a cada ano. A Entrada dos Carros de Lenha levou às ruas centrais de São Roque um belo desfile em homenagem ao Ano Mariano, celebrando os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, com a participação de crianças, grupos de dança locais, bandas convidadas, artistas, projeto Viola Caipira Brasil Poeira, Fanfarra Schoenacker e jovens da Pastoral da Juventude. Sob a coordenação e execução de José Carlos Dias Bastos, o Zé do Nino, e Joberto Alves, o desfile foi preparado por uma equipe de profissionais durante todo o ano. A Vinícola Góes também participou com a tradicional distribuição de vinho e suco de uva aos presentes.

Os carros de boi foram puxados por diversos animais vindos de Cambuí – MG, que fazem essa participação há mais de 20 anos, um grande marco do desfile. “Pra gente é uma alegria imensa, tudo preparado com muito carinho. Super especial esse pessoal que vem aqui de Cambuí, graciosamente, enfrentando uma viagem de 5 a 6 horas de caminhão, abrilhantando esse momento especial”, conta Itacir Ribeiro Lopes, festeiro 2017.

Além deles, cargueiros, tratores e carroças com burros também participaram. Cavalos trouxeram as bandeiras do Brasil, de São Paulo, São Roque, e das Festas de Agosto 2017. “Eu doo a lenha desde 1981 e a importância é sempre colaborar com a igreja, e essa tradição antiga é passada de geração a geração e com certeza vou passar para o meu filho também”, conta Marcelo Góes, que tem na família a tradição de doar a lenha há mais de 40 anos, através da participação de seu pai.

A população acompanhou emocionada a abertura oficial da celebração dos 360 anos de São Roque, que segue até o dia 16 de agosto com uma extensa programação religiosa e festiva.