Novo software entrará em operação para dar mais publicidade aos atos legislativos

Com o propósito de dar mais publicidade aos atos da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, entrará em operação nos próximos dias um novo software que integrará o sistema de processo legislativo utilizado pela Casa de Leis.

Segundo explica o chefe de informática, Heredes Piedade, esse sistema trará mais agilidade à produção legislativa. “Permitirá também que o cidadão tenha acesso a toda a produção legislativa, como proposituras, normas, leis, documentos das Sessões, votação dos projetos, frequência dos vereadores, entre outros”, diz.

De acordo com o Analista da Sino Informática, Marcos Henrique, responsável pela implantação do programa, todo o processo será digital, inclusive com as assinaturas eletrônicas. “O software permite a padronização dos documentos, integração dos setores que compõe a Casa de Leis e até mesmo permite que os vereadores acessem e apresentem as proposituras do local que estiverem, seja por um desktop ou até mesmo por algum dispositivo móvel, facilitando assim o trabalho de todos”, informa.

De acordo com o presidente da Câmara, vereador Niltinho Bastos, a ideia da mudança do sistema surgiu por causa das necessidades apresentadas pelos servidores, dos apontamentos efetuados para atender as exigências do Ministério Público e também em virtude do cumprimento da Lei de Acesso a Informação. “O munícipe acessará ao site da Câmara Municipal (www.camarasaoroque.sp.gov.br) e poderá acompanhar a tramitação dos processos, dando mais transparências às ações do Legislativo”, comenta.

Os funcionários da Câmara receberam um treinamento oferecido pela Sino Informática, visando demonstrar as funcionalidades do sistema.

Em breve o software disponibilizará a consulta de Leis, Decretos Legislativos, e Resoluções na forma de Lei Complementar 95/98, com artigos tachados e a atualização do texto da norma, links de navegação para outras leis.