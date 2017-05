O atentado contra a República

O escândalo provocado pela JBS tem como finalidade mascarar as verdadeiras intenções, não só do grupo, como também de todos os que com ele estão envolvidos. A manobra é descarada, e só em países como o Brasil, carcomido por anos de corrupção e de lavagem cerebral de sua população pelos hábeis marqueteiros contratados para mudarem suas opiniões, que essas ações são admitidas.

O grupo já estava sendo “farejado” pela operação Lava Jato, que com certeza desmontaria todo o esquema criminoso que ele praticava.

Para evitar isso, tomaram uma atitude de “mestre”, atropelando a Lava Jato, e indo diretamente à PGR e ao STF, onde contam com, no mínimo, “simpatizantes”. Tudo foi comandado com maestria. Fizeram uma alta compra de dólares (quando esse estava em índices normais) e venderam ações das empresas (quando essas estavam bem valorizadas) para depois anunciarem a delação que desmontaria o governo.

Com isso, seus dirigentes aumentaram em muito seus patrimônios, e puderam mandar para o exterior de forma legalizada essa imensa fortuna.

Assim como os assaltantes de banco, que ao explodirem um caixa eletrônico, incendeiam durante a fuga diversos veículos, e atravessam caminhões nas ruas para dificultar a perseguição pela polícia, eles também causaram um monstruoso desastre para impedir que suas ações sejam rastreadas. Não podem permitir que o BNDES seja auditado agora e exponha a trilha de todos os recursos que lhes foram direcionados de forma criminosa com o apoio de Lula e Dilma.

É preciso impedir que os acordos feitos nos bastidores desses governos sejam revelados, o que levaria a todos para a “forca”, é imperativo que os braços da lei sejam detidos para que saiam impunes dessa bravata.

Foi montada uma “operação de guerra”. Com a ajuda de aliados, fizeram toda a presepada que foi apresentada ao povo brasileiro para disfarçar suas verdadeiras intenções e justificar de forma fraudulenta suas ações criminosas. É primordial derrubar o governo para que possam sair impunes e conseguir o perdão para seus “deslizes”, o que já conseguiram com o aval dos ministros do STF.

Saíram do Brasil de “cara limpa”, com os bilhões de dólares oriundos dessa operação cinematográfica gigantesca, tudo feito “legalmente” devido aos indultos concedidos por aqueles do poder, que não sabemos em verdade de qual lado estão.

OAB, PGR, STF…o que querem na verdade? É muito escândalo para derrubar um governo que tem vida curta e sem possibilidade de se perpetuar em mandatos futuros. Quais são as verdadeiras intenções dessas alçadas do poder? Estão fazendo uma enorme fogueira, cuja fumaça estonteante está ocultando a fuga dos verdadeiros marginais que dilapidaram os recursos que eram legitimamente do povo brasileiro.

Isso nos envergonhará definitivamente aos olhos do mundo. Somos indiscutivelmente um povo amorfo e sem expressão.