O centenário do seu José Francisco

Cem anos. O que caberia dentro de uma história centenária? Quantos amigos, aventuras, alegrias e tristezas? Na semana em que O Democrata celebra a chegada desses 100 anos de uma trajetória de lutas e conquistas, nossa equipe teve a alegria de conhecer o seu José Francisco da Silva, um simpático pernambucano, morador de São Roque há mais de 40 anos, que também celebrou um século de vida no último dia 30 de março.

Alinhado em seu terno, lá estava ele esperando a nossa equipe na sala de sua casa, no bairro Jardim Brasil, onde vive com a esposa Quitéria Araújo da Silva, 92 anos. Os dois são casados há 75 anos, tiveram nove filhos, mas só cinco deles vivem. A única filha, Josinete Rosa, 56, é vizinha dos pais e cuida deles constantemente. “Meu pai é muito lúcido, alegre e responsável. É referência entre os amigos e família pela humildade”, diz. Os outros filhos também são muito presentes na vida dos pais.

Seu José nasceu em Pernambuco em 30 de março de 1917 e teve uma única irmã. Seu último contato com ela foi em 1942, mesmo ano em que se casou com dona Quitéria. “Foi o destino de Deus mesmo. Acho que o segredo para conservar tanto tempo o casamento é a paciência, o amor e a família. Não sabemos o que é uma briga. A maior qualidade dele é a bondade”, diz a esposa.

Ele e a família moraram por 10 anos no Paraná e depois, a convite de familiares, vieram para São Roque em 1973, onde todos construíram suas vidas. “São Roque era bem diferente quando chegamos. Tinha poucos carros, era bem mais tranquilo. Me lembro bem que os táxis eram apenas dois fuscas. Tive que andar muito a pé pela cidade toda”, conta aos risos. Ele começou a trabalhar cedo. “Trabalhava na roça com o meu pai desde criança. Já fui balconista, administrador de empresas, trabalhei na construção das linhas dos trens no Sul. Me aposentei na Carambeí, onde trabalhei por nove anos”, conta.

Sobre o segredo da longevidade, seu José atribui à fé e ao amor da família. “Sou muito religioso desde os anos 40 e me tornei pastor em 2012. Nunca tive vícios, sempre fui correto. A minha fé sempre me ajuda e me dá forças, me levanta. O meu aprendizado maior nessa vida centenária é crer em Deus. Dinheiro e riqueza não são nada. Meus filhos são meus amigos e eu tenho fé, creio na vida eterna. Essa é minha lição de vida”.

Todo domingo seu José ainda dá a benção final em sua igreja. Os passeios à feira, que ele tanto gostava, já não pode mais fazer. A leitura do Jornal O Democrata também já não é mais possível pelos problemas na visão, mas seu José e a família sempre gostaram muito do semanário. “O Democrata tem muita tradição e ainda vai viver muitos anos. Sempre gostei de ler e tenho certeza que ainda vai passar por muitas gerações. Parabenizo O Democrata pelo centenário”, disse. Sobre chegar aos 100 anos, seu José ficou surpreso. “Eu não esperava chegar, mas Deus me deu essa graça. Agora está nas mãos dele”, brinca.

O amigo da família, Ezequiel da Silva, que nos apresentou ao seu José, e é um grande admirador do simpático pernambucano, parabenizou O Democrata e o amigo pela passagem do centenário. “Completar 100 anos não é fácil. Tanto para uma pessoa quanto para uma organização é preciso ser forte, olhar para frente e acreditar no futuro. Parabéns ao seu José e ao Democrata pelos 100 anos de conquistas”.