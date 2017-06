O cerco à Polícia Federal

Se há uma instituição que pode ser chamada sem dúvidas de “defensora do Brasil”, é a Polícia Federal. Não que ela seja a única de tal importância, mas, que pelas atuações que vem realizando, está “passando o Brasil a limpo” de forma nunca vista em toda nossa história.

Os resultados até então alcançados a colocam num patamar de importância vital para o futuro da nação, e a transforma em verdadeiro paladino da justiça. Quem mais poderia fazer o trabalho que ela vem desenvolvendo? As forças armadas? Não! As atribuições dos militares são outras. Quem então? Somente eles.

A corrupção e a degeneração dos valores éticos alcançaram um nível muito acima do crítico. Ser honesto se tornou um atestado de imaturidade e despreparo perante a grande massa de corruptos que infestaram o país. Eles estão por todos os lados…até em baixo dos tapetes.

Ser corrupto para muitos, é uma atitude de sobrevivência, num universo em que conseguir ganhos adicionais e ilícitos – a famosa propina – se tornou uma obrigação. Vemos isso em quase todas as instâncias da sociedade. A corrupção é tal qual um câncer, que se espalha por todos os nichos da vida moderna, e precisa ser eliminado com urgência.

Um comprador de alguma empresa ou de órgãos do governo, que adquire determinado produto ou bem em troca de uma propina, independente da qualidade do que está sendo oferecido, pratica a corrupção. O mesmo se dá quando o que está em jogo são procedimentos diversos, tais como leis, favores, assinatura de contratos etc.

Assim, a Polícia federal começou a entrar em cena, a princípio com jeito tímido, mas alcançando proporções imensas – a partir da operação Lava Jato – se moldando às necessidades de ação de seus integrantes. Os acusados, pegos de surpresa – uma vez que essa “ousadia” dos agentes federais nunca havia sido praticada com tal desenvoltura -, não se intimidaram em gritar e se declararem inocentes.

A indignação tomou conta de quase toda a classe política e de alguns segmentos empresariais. É preciso barrar a Polícia Federal, troquem seus diretores, ministros, e quem mais preciso for…mas impeçam que ela continue a agir. Que seja meramente figurativa, como se espera que assim se torne.

Essa é a vontade dos que tem contas a acertar com a justiça, e eles estão espalhados por todo o país. Parar as ações da Polícia Federal será decretar a falência do Brasil, uma vez que ela é a única solução para extirpar o mal que se apoderou na nossa nação.