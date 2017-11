O termo é usado para descrever o conjunto de dificuldades estruturais, burocráticas e econômicas que encarecem todas as atividades no país, encarecendo os investimentos, e tornando muitos negócios inviáveis devido à alta carga tributária que lhe é imposta. Essa realidade impede o desenvolvimento nacional, aumenta o desemprego, propicia o trabalho informal, incentiva à sonegação de impostos, e provoca a evasão de divisas. Os fatores que fazem parte dessa circunstância, amplamente usada como jargão no meio econômico – o custo Brasil -, são diversos, indo desde a burocracia excessiva, atrelada à altíssima carga tributária, aos superfaturamentos, e aos entraves alimentados pela corrupção. Tudo isso torna o Brasil menos competitivo, com ampla margem de desvantagem perante as demais nações, juntando-se a isso, a baixa qualidade profissional e educacional que fazem parte do perfil do nosso povo.

Em estudo recente, a Fiesp identifica esse custo como sendo 38% a mais em relação a países emergentes e 30% quando comparado a países desenvolvidos, ou seja, estamos muito abaixo das expectativas tão apregoadas ao chamado “país do futuro”. Aliás, esse termo não passa de um “docinho” que os governantes davam ao povo brasileiro, dando-lhe uma falsa impressão de importância perante o cenário internacional, valorização essa destituída de fundamentos, uma vez que para isso, ser verdade, seria necessário que ele estivesse preparando o cidadão para ocupar esse patamar. O governo é amorfo quando se trata de assuntos educacionais e profissionais, uma vez que pouco investe nesses itens para a população. Devido a isso, muitos setores não conseguem competir com os produtos importados devido também a uma ineficiência sistêmica.

A carga tributária é uma das grandes vilãs que inviabilizam nosso progresso, e não é difícil compreender a falta de vontade política do governo para uma ampla reforma nos impostos, já que esses recursos são usados para manter a máquina do governo e financiar projetos – alguns, é certo, importantes para melhorar a competitividade do país e outros tantos mais populistas, visando manter a governabilidade e a elegibilidade. Infelizmente o que sobra, é mal direcionado e gerido de forma errada. A incompetência ronda todos os setores governamentais, e o povo, que deveria ser a principal responsabilidade dos líderes, está sempre abandonado e colocado em última instância. Falta-lhe uma direção, e uma mão forte que lhe dê o que necessita para sua evolução e aprimoramento.

É um absurdo que um país com tantos recursos naturais, beneficiado por um bom clima e um solo perfeito para o plantio, tenha tantas pessoas vivendo em nível de pobreza. Falta emprego, mas há muito que pode ser produzido, seja na alimentação ou em outros itens, basta o governo desenvolver um programa sério e bem estruturado.

Texto: Disney Medeiros Raposo