O Democrata, 100 anos

Com esse slogan em destaque na primeira página do primeiro numero do jornal de 24 centímetros de largura por 33 de altura, á cem anos nascia o pequeno, promissor, forte e importante informativo local.

Na página 2 do primeiro numero saiu uma nota na seção Expediente dizendo que o jornal circularia aos domingos. Posteriormente passou a circular aos sábados e hoje circula as sextas feira. Tomei conhecimento do jornal quando ainda era criança e aluno no saudoso Grupo Escolar Dr. Bernardino de Campos em 1957.

Era uma manhã de sábado, enquanto meu tio lia tranquilamente o jornal, eu à sua frente soletrava gaguejando as informações da página contrária. Isso o incomodou muito e irritado me mandou calar a boca jogando o jornal em cima de mim.

Ao pegar o democrata em minhas mãos, percebi que eu também poderia ler as noticias. Levei alguns dias, mas consegui. Deste dia em diante, sempre que ele terminava a sua leitura eu pegava o jornal e levava para o meu quarto para saber de tudo. Foi através da leitura de O democrata, que aprendi a ler melhor.

Também aprendi a desenvolver melhor as coisas na escola e até hoje exalto sempre que posso a importância do jornal em minha vida. Eu me considero o Tio Patinhas em relação ao jornal, porque quando minha mãe percebeu o meu interesse por ele, me presenteou com a edição de O Democrata N° 01. Por guarda-lo até hoje, me assemelho com o velho pato dos contos infantis.

Na primeira página do numero um, está publicado um poema exaltando o jornal. Tem também uma entrevista com o então Prefeito Municipal Sr. Paulino H. de Campos, assim como anúncios vários; Hotel, Sapataria e Cocheira Progresso, que pertencia ao Sr António Boccato, onde deixavam os cavalos para serem cuidados enquanto circulavam pela cidade.

Tenho também a edição numero 3.511 de 19 de outubro de 1985, quando meu filho caçula na época com 6 anos de idade, ganhou o primeiro lugar na modalidade Salto em distancia no II Atletismo da Pré Escola em São Roque. Na época, o Diretor responsável pelo jornal já era o Prof. Elcio Roque Boccato.

Destaco além de diversas outras utilidades do jornal, os inúmeros problemas que foram resolvidos através de apelos, avisos, pessoas desaparecidas que foram encontradas, sua importância ao ser usado pelas autoridades que fizeram uso da sua veiculação para solucionar casos, informações importantes, e negócios concluídos por serem anunciados em suas páginas.

Meus leitores amigos, se não existisse o Democrata, quantas coisas nós não teríamos conhecido! Inclusive, vocês não poderiam ser meus leitores queridos! Quantos colaboradores que ajudam e são ajudados pelo jornal, não é verdade?

Eu gostaria de encerrar essa matéria com o comentário e bordão popular que desde jovem aprendi quando se falava do jornal;

“ O Democrata, ninguém fica sem ele, porque se O Democrata não deu, ninguém sabe o que aconteceu.”

Parabéns Irmãos Boccato, parabéns Diretores e colaboradores, jornalistas, funcionários, e leitores, como estamos comemorando o centenário, recebam 100 abraços deste Bispo que muito os ama.