O desprestígio das Forças Armadas

As Forças Armadas se constituem em uma das principais divisões que o país possui, senão, a mais vital, uma vez que cabe aos militares defenderem nosso território de ataques inimigos e manter nossa integridade. Nos governos militares, ela ocupou um papel de suma importância, ganhando corpo, se fortalecendo e tornando-se a principal força militar na América do Sul.

Naquele período, empresas como a Engesa, fabricante de armamentos bélicos, fundada em 1958, recebeu incentivos e se tornou famosa pela qualidade dos tanques de guerra que produzia, os quais superavam os produzidos pela Rússia.

A fama de seus produtos se espalhou pelo mundo, e ela chegou a vender seus veículos para 18 países. Na mesma época, outra empresa ganhou vulto e agora é respeitada internacionalmente; a Embraer. Nossas Forças Armadas gozavam de respeito e prestígio, e seu crescente poder dava ao Brasil a tranquilidade que precisava.

Porém, com a vinda dos governos das bandeiras vermelhas, contrários ao prestígio que as Forças Armadas possuíam, passaram a drenar seus recursos, cortando suas verbas, e deixando-as qual um mendigo pedindo esmolas. Precisaram reduzir a captação de recrutas, as operações, e os projetos de expansão para acompanharem o crescimento do país, bem como fazerem frente às ameaças internacionais que progressivamente batem às nossas portas.

Para fazermos uma comparação, os Estados Unidos, no ano de 2009, destinava 786 bilhões de dólares para sua defesa. Seu contingente total conta com cerca de 11 milhões de pessoas. Sua força aérea possui quase 6.000 aeronaves, das quais 2.500 são caças de última geração.

O Brasil hoje possui algumas dezenas de caças, os quais são inferiores aos do Chile, e da Venezuela, seu poder bélico declinou nesses últimos vinte anos, e hoje é uma mera sombra do que já foi no passado. Não temos condições de fazer frente aos nossos vizinhos, e nosso orgulho de tempos passados se esvaiu pelo ralo.

Nessa semana, uma preocupante manchete foi noticiada: Recurso das Forças Armadas caem 44% e militares prevêem colapso. Segundo as fontes, nos últimos cinco anos o orçamento foi minguando progressivamente até chegar ao momento atual, sem dinheiro para custear as despesas no mês que vem. O Alto comando já prevê a baixa antecipada de recrutas uma vez que, se não houver a liberação de dinheiro, não haverá como mantê-los. Uma vergonha. A segurança do país está entregue à sua própria sorte. A quem interessa a extinção das nossas defesas?

Alguns personagens dos governos criminosos que selaram o destino do nosso país, ainda se sentem no direito de ocuparem as mesmas cadeiras de antes, como se os estragos que causaram ao país não tivessem nenhuma importância.

E o povo brasileiro a tudo assiste sem se manifestar, como se o Brasil não fosse uma questão nossa.

Disney Medeiros Raposo