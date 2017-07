Havia um homem milionário e que vivia em companhia do seu único filho eram muito apaixonados pela arte.

Muito unidos, costumavam se sentar juntos para admirar as grandes obras e grandes pintores que tinham em sua coleção. Certo dia o país entrou em guerra e o filho, seu companheiro foi convocado.

Por uma desgraça do destino, apesar de muito valente e corajoso, o rapaz morreu em batalha enquanto resgatava outro soldado. O pai recebeu a notícia e sofreu profundamente a sua morte.

Um mês mais tarde, alguém bateu à sua porta e ao atender viu que era um jovem com uma grande tela em suas mãos e foi logo dizendo ao homem:

– O senhor não me conhece, sou o soldado por quem seu filho deu a vida. Assim como fez comigo também salvou muitas vidas. Ele falava muito do senhor e como vocês dois dispensavam seu amor pelas pinturas. O rapaz estendeu os braços para entregar a tela ao homem enquanto dizia;

– Eu sei que não é muito e que eu não sou um grande artista. Mas seu filho gostaria que o senhor recebesse isto. O pai abriu a tela e viu nela o retrato de seu filho, pintado pelo jovem soldado. Ele olhou com profunda admiração a maneira com que o soldado havia capturado a personalidade de seu filho na pintura e atraído pela expressão dos olhos do filho pintados, seus próprios olhos encheram-se de lágrimas. Ele agradeceu ao jovem soldado e ofereceu-se para pagar-lhe pela pintura.

– Não, senhor, eu nunca poderei pagar o que seu filho fez por mim! Esse quadro é um presente.

O pai colocou a tela à frente de suas grandes obras de arte e a cada vez que alguém visitava sua famosa galeria, antes de mostrar os quadros mais “valiosos” de artistas consagrados, ele mostrava o retrato do filho!

Algum tempo depois o homem morreu e se anunciou um leilão de todas as suas obras de arte.

Muita gente importante e influente chegou ao local no dia e horário marcado, na expectativa de comprar verdadeiras e famosas obras. Cada um examinava as obras com olhos clínicos! Porém não conseguiam entender porque um quadro que retratava o rosto de um soldado e que não era pintado por nenhum artista famoso se encontrava em destaque no meio das caríssimas obras. O leiloeiro bateu seu martelo para dar início ao leilão:

– Começaremos o leilão com a obra de nome “O FILHO”. Quem oferece o primeiro lance? Um grande silêncio invadiu o salão, até que ao fundo da sala, alguém diz:

_ Queremos ver a coleção… deixe este pra depois! O leiloeiro insistiu… Alguém oferece algo por essa pintura? 200? 100? Mais uma vez a voz: Não viemos por esta pintura, e sim pelas obras de arte!

Mesmo assim o leiloeiro continuou…

__Quem leva o quadro, denominado “O FILHO?” Finalmente uma voz: ecoou lá atrás, na entrada da sala:

– Eu dou 10 pelo quadro, era o velho jardineiro da casa. Sendo um homem muito pobre, esse era o único dinheiro que podia oferecer.

– Temos 10! Quem dá 20? Gritou o leiloeiro. As pessoas já estavam irritadas, vieram pelas famosas artes, não queriam o “FILHO.” Então o leiloeiro bateu o martelo, dou-lhe uma, dou-lhe duas… vendido por 10!!!

– Ufa… até que enfim, desabafou um.

__ O leiloeiro bateu o martelo e disse: O leilão acabou!

__ Que brincadeira é esta? perguntaram os interessados!

__ Eu sinto muito, disse o leiloeiro, O velho jardineiro arrematou todas as obras.

__ Explico, quando me chamaram para fazer este leilão, havia um segredo estipulado no testamento do antigo dono que só seria revelado depois que o quadro o “FILHO” fosse leiloado. Aquele que adquirisse.

“O FILHO” herdaria absolutamente todas as demais pinturas e também herdaria todas as suas posses. Portanto o Jardineiro que comprou O FILHO fica com tudo!

Reflexão: Disse Jesus: “Quem recebe a mim, recebe também o Pai.” Deus entregou seu único e amado FILHO para morrer por nós numa cruz há mais de 2000 anos. Assim, como disse o leiloeiro, o leilão acabou.

“Estava ele no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus.” Quem recebe “O FILHO” fica com tudo.

Receba sua herança agora. ”O FILHO” e fique com tudo. Abraços do Bispo Cláudio e boa semana a todos.