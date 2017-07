Alguns adoram, outros detestam o Inverno, tendo somente em mente o prazer de sentir o frio, ou o desgosto de ter que viver com ele.

Mas essa estação está muito além da queda da temperatura, ela carrega consigo uma transição transformadora para nós.

O Inverno provoca uma condição de renovação e sabedoria para todos, pois não é somente uma fase onde as folhas das arvores caem e os animais se recolhem, somos parte da natureza, e recebemos constantemente a influência dela.

Na China, por exemplo, o Inverno é considerado como uma época de repouso do ano, onde a energia “nascente” precisa passar por um estado de “repouso” para ser “fortificada” antes de “emergir” e atuar sobre o mundo.

É importante buscar através deste momento cíclico da natureza, o recolhimento e reflexão profunda, confrontar o seu lado escuro, enfrentar a dor, os medos, os anseios, ter a clareza de tudo aquilo dentro de nós e fora de nós, que precisa ser reformado ou destruído, para posteriormente assim, ser (re) construído.

As nossas energias estarão se renovando, o enfoque perante as doenças, “principalmente as da alma”, devem ser constantes para que a cura seja possível, e para aqueles que a buscam, por mais sofrido que seja certamente a encontrará!

É o momento ideal para nos conscientizarmos do lixo mental e emocional que estamos carregando, pois já que estaremos em um ciclo de recolhimento e reflexão, poderemos trabalhar sobre os bloqueios que estão agindo violentamente dentro de nós.

Para algumas pessoas, a repulsa perante o inverno precisa ser refletida sobre a possibilidade de não ter a coragem para mergulhar dentro de si mesmo, e encarar os próprios erros, defeitos, e a insensibilidade que as tornam tão más diante aos infortúnios sofridos pelos outros.

Pela sabedoria Celta, por exemplo, o Inverno é um tempo onde se “recebe”, mas que também se “dá”, é um tempo de “compartilhar” para que o “conforto” possa ser formado e aproveitado por todos, já que “todos” estarão passando pelo mesmo “evento natural”.

Desejo que esse tempo de sua vida, possa lhe fortalecer, moldar as tuas imperfeições, fazê-lo se curar de suas doenças e prepará-lo para renascer junto á primavera, mais limpo, humano, digno de novas realizações e feliz!

Diego Medeiros Raposo – Tarólogo/terapeuta holístico há duas décadas, auxiliando o consulente a alcançar o equilíbrio emocional, fazendo limpeza energética, e transmitindo as orientações provindas do oráculo através do Tarô e do Baralho Cigano.

