O Livre Arbítrio e a Astrologia

O que é o livre arbítrio? Até que ponto a astrologia determina realmente tudo o que vai acontecer com você? Por que o astrólogo afirma que pode fazer uma leitura clara de como é a sua estrutura e dinâmica de personalidade, de como são seus relacionamentos e sua forma de pensar? De onde vem tudo isso?

Há milhares de anos a astrologia tem sido uma ferramenta de observação dos céus e análise comparativa da posição dos planetas e seus aspectos entre si e a sincronicidade com os eventos aqui na Terra.

E na vida da pessoa, como é? Por que dizemos que durante um trânsito de Plutão em quadratura com o Sol da pessoa ela terá a tendência de passar por momentos de profunda transformação pessoal, grandes perdas e até de impotência diante dos fatos? Diante disso o que ela pode fazer?

Quando o astrólogo interpreta os trânsitos astrológicos em relação ao seu mapa, analisa todas as tendências que a astrologia predispõe por esta análise. Se você está passando por um momento com probabilidade de sofrer, de estar em período de risco de acidentes, sofrer perdas ou passar por uma restruturação, tudo isso tem que ser compreendido como uma tendência e não como uma predestinação. É como fazer uma previsão do tempo, se vai chover ou fazer sol.

Diante de um prognóstico, a probabilidade de que naquele período a sua vida estará passando por estímulos que se observa no céu e que podem promover uma consequente ação por aqui, não tira de você a condição de ter o livre arbítrio de escolher como viver aquela probabilidade. Afinal, cada um constrói o mundo que está à sua volta a partir dos pensamentos, sentimentos e energia que projeta para fora de si.

Sabemos que a vida é feita de percalços, que todo sucesso tem estradas com pontos de parada chamados fracassos, com os quais teremos a oportunidade de crescer. Sempre teremos a opção de escolher sofrer ou aprender. A opção de ficar parado no caminho ou evoluir, chorar ou mudar de atitude com a experiência que trouxe dor. Então, livre arbítrio é isso! A liberdade de escolher como sentir, pensar, reagir ou agir diante de uma situação.

Não é porque você está com um trânsito desafiador que a sua vida vai acabar. Não, a sua vida tem toda a probabilidade de subir para um próximo nível no momento em que você vive um momento desafiador. Não existe missão pobre para quem é um grande guerreiro. Se você tem na sua vida uma grande missão, é muito provável que você tenha um mapa desafiador. Um mapa cheio de estradas com pedras, percalços, montanhas para escalar, caminhos de rios para atravessar e de abismos para vencer. Porque em alguns momentos da vida a gente caminha e em outros a gente tem que voar.

Vou contar para você o que eu faço para mim quando estou com alguma coisa que não está redonda. Eu busco meditar! Perguntar ao meu inconsciente: o que dentro de mim está causando tudo isso? Qual é a parte minha que está pedindo para ser vista, corrigida e transformada?

Como a minha visão de mundo é muito voltada para o entendimento da astrologia, em geral o meu inconsciente me aponta qual é a parte do meu mapa que está sendo tocada naquele momento para que eu eleve a minha percepção sobre o meu próprio caminho e perceba o que posso fazer para melhorar.

No caminho de nossa evolução, ensinamos o que viemos aprender. E é muito enriquecedor reconhecer que todas as dores que um dia nos fizeram mais fortes quando as superamos tornam-se matéria prima para o trabalho como profissional do desenvolvimento humano e nos dá a segurança para dizer ao nosso cliente: vai passar! Aproveite a experiência, porque vai passar!

Livre arbítrio! Você escolhe o que vai fazer com o que está de bom e com o que está de ruim na sua vida. A nossa felicidade depende disso! Depende do que vamos fazer com aquilo que aprendemos com as experiências do nosso dia-a-dia.

