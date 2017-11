O mais grave atentado terrorista em Nova York desde o 11 de setembro

A zona baixa de Manhattan mergulhou no caos em plena festa de Halloween, depois de uma caminhonete atropelar várias pessoas que circulavam em uma movimentada ciclovia no bairro de Tribeca. Por enquanto, há oito mortos confirmados e 15 feridos. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, afirmou que se tratava de “um ato de terror covarde” e pediu aos nova-iorquinos que permanecessem alertas, embora até o momento o ataque esteja sendo considerado como iniciativa de um lobo solitário e não como parte de uma operação terrorista mais ampla.

De acordo com numerosos veículos de comunicação norte-americanos, o suspeito é Sayfullo Saipov, um homem de 29 anos, nascido no Uzbequistão e residente desde 2010 em Tampa, na Flórida. Autoridades já consideram esse o atentado mais mortífero desde o 11 de setembro.

O incidente aconteceu no cruzamento das ruas West e Chambers depois das 15h (17h em Brasília). O número de mortos pode aumentar, tendo em conta o número de feridos. A polícia da Nova York prendeu o motorista, que está sendo atendido em um hospital próximo.

“Um veículo entrou na faixa para bicicletas e pedestres e atropelou várias pessoas no caminho. Há várias vítimas mortais e muitas pessoas feridas. O veículo continuou pelo caminho na direção sul até bater em outro veículo. O suspeito saiu da caminhonete com armas falsas e foi baleado pela polícia”, explicou o departamento em vários tuítes. Fontes das forças de segurança citadas pelo The New York Times indicaram que o indivíduo deixou o veículo gritando “Allhu Akbar” (Deus é grande, em árabe).