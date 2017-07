Que a Rodovia Lívio Tagliassachi está cada dia mais perigosa, isso não é novidade para ninguém. Falar dos riscos de tráfego no local já é assunto velho. Solicitações junto aos órgãos competentes parecem não surtirem mais efeito quando na verdade deveriam estar na lista de prioridades. Com uma média de um acidente por semana apenas nesse primeiro semestre, o famoso acesso, já se tornou um tormento na vida de todos que utilizam a via.

O “jogo de empurra” sobre as responsabilidades que envolvem a manutenção da via não resolve nada e atrasa a realização efetiva de alguma melhoria no local. Na última semana mais um acidente e duas mortes. Até quando o acesso vai ser palco de tragédias? O próximo capítulo dessa “novela” infelizmente não tem roteiro e nem previsão para “ir ao ar”. Cabe-nos apenas esperar para que esse capítulo traga resposta, e não, mais um episódio para marcar as páginas policiais.

E falando ainda em “novela”, a Lava-Jato apresentou mais um capítulo na semana que movimentou até mesmo a economia do país. A condenação a nove anos e meio do ex-presidente Lula no caso triplex, por corrupção ativa e lavagem de dinheiro fez subir a bolsa de valores e cair o dólar.

Para alguns economistas a expectativa é que com a condenação ele seja “carta fora do baralho” para as eleições de 2018 e as ações em andamento no país tenham continuidade, o que dá mais segurança ao mercado investidor. Lula não será preso porque o magistrado achou mais “prudente” aguardar a confirmação da sentença em segunda instância, já que a prisão de um ex-presidente “não deixa de envolver certos traumas”. A justiça tarda, mas não falha.