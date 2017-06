O que é liberdade? O que conquistaremos com Urano, se aprendermos antes com Saturno

Liberdade é algo que só existe para quem passou antes pelo chamado da disciplina e responsabilidade social aprendida com Saturno.

É o impulso Uraniano que faz nascer, romper a nova vida. O nascimento e o renascimento da consciência que transcende os limites do ego individual enquanto aprende que não é sozinho no mundo. E a força que leva a criança a correr todos os riscos para crescer e se fazer indivíduo.

Para sentir-se livre a consciência precisa se desenvolver! Sair do seu núcleo de ilusão e crenças do que está fora, para a grandeza do mundo que está dentro, no seu desenvolvimento físico, psíquico, emocional e espiritual.

Ela é pessoal, mas também é coletiva porque enquanto existir uma só pessoa neste mundo que não tenha se elevado a este nível do desenvolvimento humano, não seremos verdadeiramente livres.

Enquanto estivermos seguindo as regras, os valores e o sistema de pensamento do ego, não haverá liberdade.

Liberdade é ter a mente livre da percepção separada. É quando passamos a vislumbrar a verdade de que somos feitos da mesma energia cósmica presente em todos os seres vivos deste planeta.

Consciência livre é aquela que reconhece e abençoa a Terra que lhe concedeu a morada. A escola onde se aprende e ensina a convivência com respeito, quando ensinar significa em primeira instância aprender a amar ao outro como a si mesmo.

Liberdade é um Estado de Consciência!

Quando não nos arriscamos a exercer nossa liberdade de consciência, começamos a perdê-la, porque a liberdade que temos é a comprovação de nossa coragem de decidir e fazer escolhas.

