O sagrado direito ao Inverno

Fazendo jus à marcação do calendário, que o apontava como primeiro dia do inverno, 21 de junho amanheceu deliciosamente frio em São Roque, a convidar a uma preguiçosa prorrogação do aconchego das cobertas.

Bom se fosse sábado, domingo ou feriado, para que não houvesse um despertador desagradavelmente teimoso a insistir que o trabalho não poderia esperar.

Os muitos afazeres, profissionais ou não, têm de começar a ser realizados logo cedo e manda a razão que não sejam negligenciados em nome da preguiça, justamente dela, “a mãe de todos os vícios”, conforme dizia minha sábia avó Anita…

No conflito entre a persistente lembrança das muitas tarefas pendentes de solução e o apelo da cama quentinha – de onde já era possível sentir o agradável aroma do café recém coado que, não satisfeito em inundar a cozinha, espraiava-se por todos os cantos da casa, como se fosse um bravo aliado do despertador na missão de esvaziar as camas – um terceiro elemento despontou e foi conquistando terreno: a consciência da necessidade física, mental e espiritual do descanso, ultimamente tão desdenhado na multiplicação dos compromissos e das imposições da vida do século XXI.

– Quem, nestes tempos que correm apressados, experimenta o “dolce far niente” – aquele doce não fazer nada – em que a mente e o corpo se desligam da agitação cotidiana e repousam, com sossego e sem culpa, das fadigas do trabalho e do estudo?

Esse repouso indispensável ao bem-estar físico e mental do ser humano cada dia mais parece distante da vida das pessoas, que muitas vezes somente dele desfrutam às custas de recomendações médicas, quando a saúde do corpo, da mente e do espírito já foi abalada, não raro de modo irremediável.

Desde a mais tenra infância, as pessoas de todas as idades têm agendas lotadas de compromissos e são reféns de uma crescente exigência de comparecimento e exposição no mundo real e virtual.

As pessoas quase não param mais em casa. Quando não estão no ambiente de trabalho ou estudo, procuram atividades de lazer e consumo que as afastam do lar, como se fosse preciso uma incessante agitação para a vida ter sentido e importância.

Dormir cedo, fazer refeições em casa, caminhar pela rua observando o movimento da cidade, ir a piqueniques, proporcionar aos filhos brincadeiras que dispensem os recursos da tecnologia e dialogar sem pressa e pessoalmente com a família e os amigos – práticas tão simples quanto importantes e saudáveis – são coisas que vão ficando para trás.

No lugar desses costumes, cresce assustadoramente um desejo de circulação social e contínua conexão ao mundo virtual que já beira a insanidade em inúmeras pessoas e desperta especialistas em comportamento humano para a compreensão e a busca da reversão desse fenômeno.

Tenho notado que todas as vezes em que uma situação parece fugir aos limites da sensatez e causar transtornos, um olhar pausado sobre a natureza e os ensinamentos bíblicos trazem uma direção segura.

No relato da criação do mundo, não se descuidou Deus de dar o exemplo de que após seis dias de trabalho, era preciso um dia inteiro para o descanso. Até à terra, a cada seis anos de cultivo, foi prescrito um ano para que se refaça do esforço de promover a vida às plantas, conforme as instruções dadas pelo Senhor a Moisés para a boa administração da “Terra Prometida”.

Na contemplação da natureza, o período de inverno propicia e muitas vezes exige maior recolhimento aos animais e até a vegetação entra em um ritmo de mais vagarosidade em seu ciclo vital para, vencida a estação cujos dias são mais curtos e os descansos mais longos, plantas e bichos, com as forças renovadas, experimentarem e proporcionarem um espetáculo de viço e vigor, na exuberante primavera.

Os seres humanos de hoje, sob lâmpadas permanentemente acesas e computadores e telefones celulares ligados sem interrupção, não sabem mais o que são dias mais breves e noites mais compridas para estender o repouso e, com isso, não há limites à fadiga que corrói a saúde e o sossego.

A palavra inverno nasceu do verbo hibernar, o que revela, claramente, tratar-se de um tempo programado para maior quietude e repouso, ideal para o descanso – que também é uma necessidade vital

– ter seu lugar no ciclo da vida.

Ceder aos apelos do inverno não é, portanto, capricho ou preguiça, mas o exercício de um direito tão sagrado quanto indispensável a uma vida saudável.