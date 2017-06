Obra de ligação entre as regiões do Marmeleiro e Vila Nova será viabilizada pela prefeitura

A Prefeitura da Estância Turística de São Roque está desenvolvendo tratativas para a viabilização da ligação entre os bairros do Jardim Brasília e Quinta dos Teixeiras.

Na manhã desta quinta-feira (22), o prefeito Claudio Góes, reuniu-se com o Frei Francisco Sales de Amaro Oliveira, Ecônomo do Centro de Teresino de Espiritualidade, visando a cessão de área da entidade para que a interligação possa ser construída.

Claudio Góes também vem mantendo conversas com proprietários de imóveis da região para que a ligação entre os dois bairros seja viabilizada.

A obra se faz necessária para solucionar o problema criado após a duplicação da rodovia Raposo Tavares entre São Roque e Mairinque que acabou por isolar a área. Hoje os moradores do bairro são obrigados a fazer o retorno na cidade vizinha para se dirigirem até São Roque.

Segundo estudos técnicos realizados pelo Departamento de Planejamento a ligação apresenta uma grande viabilidade, inclusive com a construção de uma via com 14 metros de largura, o que além de acabar com o isolamento, visa atender uma antiga reivindicação dos moradores daquela área.

Para o prefeito Claudio Góes, “mesmo diante das dificuldades encontradas no município, temos procurado atender as demandas mais urgentes da população e obras como essa, são fundamentais e precisam ser realizadas, pois beneficiam diversas comunidades de nossa cidade”.