Obras de ampliação do Colégio CB COC São Roque estão em ritmo acelerado

As obras de ampliação do Colégio CB COC São Roque iniciadas em fevereiro deste ano seguem em ritmo acelerado. Dois novos espaços estão em construção, a ampliação do prédio principal, com uma nova área administrativa e novas salas de aula para o Ensino Fundamental I, e obras de melhorias na CB ECO. De acordo com o diretor administrativo, Marcus Machado Braga, a previsão para a conclusão do prédio central é para o fim do semestre letivo de 2017. Já os novos ambientes da CB ECO devem estar concluídos para o início do próximo ano letivo. O diretor informou que a ampliação com novas salas é para atender a uma crescente demanda para os anos iniciais do fundamental I que o Colégio CB já começou a suprir com a implantação gradual nos dois turnos, manhã e tarde.

Com relação às obras de melhorias na CB ECO o diretor Marcus enfatizou que “todas as mudanças que acontecem no Colégio CB são planejadas e executadas com a finalidade de disponibilizar infraestrutura diferenciada e plataformas inovadoras, tanto na área pedagógica quanto tecnológica”. Nesse contexto, o novo espaço contará com horta, lago, viveiro, campinho e um novo parquinho. O estímulo à criatividade, atividades físicas, o desenvolvimento cognitivo e o pensamento linear, além do desenvolvimento social e emocional serão favorecidos através do novo ambiente.

Para finalizar o diretor destacou que o Colégio CB busca constantemente melhorias e inovações pedagógicas e estruturais. Tanto que o período de recesso escolar de julho foi aproveitado para a readequação do estacionamento em frente ao Colégio que agora passa a ser diagonal, aumentando significativamente o número de vagas. “Com o crescente número de alunos o período de entrada e saída está exigindo novos planejamentos de logística. A readequação do estacionamento foi o primeiro passo, estamos trabalhando estrategicamente para proporcionar um atendimento personalizado e inovador também nessa área. Ainda neste semestre apresentaremos novidades aos pais”, disse.