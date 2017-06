Obras de recapeamento são retomadas no Flórida e Bandeirantes

As obras de recapeamento asfáltico nas ruas dos bairros Jardim Flórida e Bandeirantes, que estavam paralisadas, foram retomadas nesta semana.

As ações foram reiniciadas na última semana, com a realização da frisagem e retirada do antigo pavimento das ruas Afonso Sardinha, Sebastiana Silva Pontes e Raposo Tavares.

Os serviços estão a cargo da empresa Cerqueira Torres Construções, Terraplenagem e Pavimentação Ltda.

O projeto totaliza investimentos de R$ 498.080,91 e contempla a recuperação do pavimento das ruas Lions Clube, Rotary Clube, Francisco da Silva Pontes, Sebastiana da Silva Pontes, Tibério Justo da Silva, Afonso Sardinha, Raposos Tavares, Filomena Belmonte, Pascoal Belmonte, e Loja Maçônica Labor.

Nesta fase as obras contemplaram as ruas Sebastiana Silva Pontes, Raposo Tavares e Afonso Sardinha.

Ao final da obra serão aplicados no total de 2331,90 metros quadrados de recape.

Os recursos para a execução foram garantidos pela prefeitura por meio de convênio federal junto ao Ministério das Cidades.