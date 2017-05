Oficina para microempreendedor

O Posto Sebrae de São Roque realiza na terça-feira, 16, a oficina “Sei Vender”, das 13h às 17h e a oficina “Equipe Motivada”, das 18h às 21h. O evento deseja sensibilizar o microempreendedor para a utilização de alguns conceitos de marketing na gestão do negócio. Interessados devem entrar em contato pelo número de telefone (11) 4784-1383. As inscrições podem ser feitas até esta sexta, 12, no próprio PAE. O número de vagas é limitado e a participação é gratuita.

Cursos profissionalizantes

A prefeitura promoverá cursos profissionalizantes – PRONATEC Voluntário 2017. São 350 vagas para cursos de ensino a distância nas áreas de Desenvolvimento Educacional e Social, Gestão de Negócios, Produção Artística, Cultural e Design. Serão cursos a distância certificados, com carga horária de 160 horas, abertos à população com mais de 15 anos. Inscrições de 10 a 26 de maio. Pré-cadastro somente através do site: www.saoroque.sp.gov.br/serviços/cursos