Os boatos na internet

A internet veio para mudar de forma irreversível a comunicação entre as pessoas, bem como a transmissão de conhecimentos como nunca obtida. Sua vinda dinamizou o mundo, que passou a existir numa velocidade assombrosa. Hoje, alguns negócios são feitos quase que instantaneamente, coisa que no passado levaria muito mais tempo.

A agitação dos nossos dias se deve em grande parte a esse sistema fabuloso de troca de dados, e já é consenso a afirmação de que não podemos mais viver sem ela, pelo menos para manter o ritmo atual de vida.

Com ela, vieram as redes sociais, estreitando as relações, e trazendo problemas de relacionamento que não existiam antes, pois as fofocas agora correm mais rápidas, e os maus entendidos acontecem com mais frequência. Antes, os círculos de amizades eram mais restritos devido às dificuldades que as pessoas encontravam para se contatarem, agora, eles adquiriram uma dimensão extraordinária, e, quando mal usado, os estragos são em proporções também fantásticas.

Um dos grandes problemas que surgiram com esse novo meio de comunicação são os boatos. Eles podem, em questão de algumas clicadas e no decorrer de alguns minutos, promover, ou arrasar a vida de alguma pessoa. As consequências podem ser muito sérias, e recentemente, um casal foi injustamente alvo de um bullying cibernético, acusado de molestar crianças. Pelo que constam, as denúncias são infundadas, e uma grande injustiça foi cometida, causando dano moral à imagem dessas pessoas, o que fatalmente as obrigará a se mudarem de onde vivem.

Os aplicativos vieram facilitar a troca de informações de maneira assustadora, como o watsapp, cuja praticidade o tornou um instrumento imprescindível nas comunicações. Porém, essa grande facilidade, como tudo, possui prós e contras. As pessoas possuem uma disposição incrível para passar à frente as notícias que recebem, e, agora, como tudo é feito de maneira muito rápida, essa nova modalidade de fofocar ganhou projeção, fazendo com que as notícias não sejam devidamente filtradas por quem as recebe antes de serem enviadas. Como consequência, muitos materiais falsos acabam sendo divulgados aos quatro ventos, causando malefícios por onde circulam.

As notícias que relatam crimes, muitas vezes não correspondem à verdade, e sua divulgação pode gerar mal estar entre as pessoas, e criar um clima de insegurança em quem as recebem, ações essas que merecem a atenção das autoridades, uma vez que põe em risco a ordem e a tranquilidade da população. Temos em mãos uma tecnologia extraordinária, e devemos ser responsáveis com seu uso, para que ela realmente seja benéfica para todos.