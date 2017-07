Um país em crise, maus políticos sendo desmascarados e a espera de punição, a violência em série, o desemprego e um povo – brasileiro – que continua a lutar todos os dias diante dos mesmos problemas. Em São Roque, o desemprego está afetando muitas pessoas e, além das poucas oportunidades, o pouco preparo dos candidatos para preencherem os requisitos exigidos pelos empregadores. No primeiro semestre, mais de dois mil perderam seus postos de trabalho.

Para acabar com esse “desencontro” chega o momento de refletir sobre o que cada um pode fazer por si mesmo para mudar esse quadro. Num mercado cada vez mais competitivo e com menos oportunidades, o cidadão precisa “se virar” e se aprimorar para conseguir sobreviver.

Além da falta de trabalho, a violência local está aumentando as estatísticas de furtos e assaltos. Somente esta semana uma considerável quantidade de casos foram registrados. Um empresário ficou sob a mira de armas com a família, um homem teve a casa invadida e um mercado foi roubado, entre outros pequenos furtos que aconteceram sob a luz do dia. Como se já não bastasse conviver com a impunidade dos “bandidos de alto escalão”, a população precisa se proteger dos que estão soltos a cada esquina.

Uma guerra diária que a polícia tenta vencer, e que vem acompanhada de muita ousadia e criatividade dos bandidos, cada vez mais “profissionais” na hora de cometerem seus crimes.

Já que os mesmos problemas continuam a pairar, é preciso seguir em frente e valorizar aqueles bons homens que dão suas vidas pelo povo. Uma justa homenagem à polícia e a homens de honra da sociedade marcou a solenidade alusiva à Revolução Constitucionalista de 1932 nesta semana.

Mesmo em meio às adversidades, ainda existem pessoas de bem que lutam pelos ideais de um país, de uma cidade ou uma de comunidade. Esperar soluções para tantos problemas de nada vale se cada um não fizer a sua parte como cidadão.