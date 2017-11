Outro caso: mãe dá a luz a gêmeos, morre na Santa Casa e Irmandade diz que “foram situações diferentes”

No último dia 17, sexta, a Record SP conversou com mais uma família que acusa a Santa Casa de Misericórdia de São Roque por negligência. O caso desta vez se refere a morte de Mônica Jofre, de 32 anos, no último dia 30 de outubro. Segundo a reportagem, Mônica, grávida de gêmeos, estava há dias com dores. “Ela estava com dor intensa e perda de líquidos”, contou a mãe de Mônica, Ana Rosa Jofre.

Durante o pré-natal, Mônica foi informada que deveria ter os bebês em um hospital com UTI Neonatal por se tratar de uma gravidez de risco, mas segundo a família, no dia do parto não havia vagas na região. Um dia após uma cesárea realizada na própria Santa Casa, Mônica morreu por falta de sangue, falência múltipla dos órgãos e parada cardiorrespiratória, segundo consta no atestado de óbito mostrado na reportagem. Os bebês nasceram bem e estão em casa com a família.

O caso veio à tona logo após Bruna Stephanie, de 28 anos, grávida de 9 meses, e seu bebê morrerem no dia 10 de novembro em decorrência de um aneurisma da aorta abdominal na jovem, após mesmo com dores, receber alta de um médico na Santa Casa na noite anterior.

A Santa Casa enviou uma nota à imprensa dando explicações quanto ao caso da morte de Mônica e reforçou que não se trata de “mais uma morte”, sendo os dois casos diferentes. Por se tratar de uma gravidez de gêmeos a irmandade informou que normalmente estes casos são atendimentos em hospitais com retaguarda de UTI Neonatal, ou seja, hospitais que atendem média e alta complexidade. “A Santa Casa é um hospital de média complexidade e não possui UTI Neonatal. A equipe não foi negligente na condução do caso, ao contrário, como a própria família diz, foi alertado desde o início do atendimento, a necessidade de uma transferência para uma UTI Neonatal. O primeiro pedido de vaga não foi atendido pela Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, que é de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Diante do não atendimento por esta vaga, não houve outra saída senão a realização de tudo o quanto necessário para trazer à luz as crianças, sendo então realizada a cesárea, que felizmente transcorreu bem”, informou a nota.

Ainda segundo a Santa Casa, após o parto, Mônica evoluiu para um quadro que também necessitava de transferência para outro hospital, e, após novo pedido de vaga, especificamente para a mãe dos gêmeos, que não foi aceito, houve agravamento do quadro e morte. “A paciente chegou a ser reoperada enquanto aguardava vaga em UTI, mas acabou morrendo. A Santa Casa respeita de forma séria a tristeza dos familiares pela perda, entretanto, tem a serenidade de afirmar que fez tudo o quanto possível e necessário para salvar a todos”.

A Central de Vagas esclareceu que esteve a disposição permanentemente no caso de Mônica, e diz que a Santa Casa deixou de fornecer por mais de 28 horas informações sobre o quadro clínico da paciente, segundo apurado pela reportagem da Record SP.

O caso será investigado pelos órgãos competentes, iniciando pelo Comitê de Mortalidade Infantil Municipal. “A Santa Casa e colaboradores manifestam profundo pesar pelo ocorrido e irá apurar os fatos com seriedade e imparcialidade, não fugirá de suas responsabilidades, não dificultará qualquer investigação e sempre estará de portas abertas para a população”, finaliza a nota.

A família de Mônica desabafou durante a reportagem da TV Record, que buscara respostas sobre o que houve no caso de Mônica. “Minha filha entrou ali para dar a vida e não pra sair no caixão, minha filha tinha saúde”, lamentou a mãe da jovem Ana Jofre.