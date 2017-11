Padre Fábio de Melo fala sobre intolerância e haters na Internet: ‘ódio no coração’

O padre Fábio de Melo publicou uma mensagem a ‘haters’ e internautas que usam perfis falsos para espalhar ódio e intolerância nas redes sociais em sua conta no Twitter neste domingo (19).

“A redes sociais permitem faces virtuais aos que não estão felizes com suas faces reais. Quem se utiliza do anonimato para agressões, julgamentos, calúnias dá testemunho de si. E, ainda que sua identidade seja preservada, da autodepreciação não se preserva”, escreveu o padre.

“Sorve diariamente o veneno que destila, prova primeiramente da maldade que aos outros oferece. Estar sob o esconderijo de falsos rostos e nomes não livra o escondido de sua infelicidade original. O ódio pode até machucar a pele alheia, mas ele mata é quem o leva no coração”, completou Fábio de Melo.

Os seguidores do religioso concordaram com a mensagem. “Ratifico cada palavra do seu texto. O senhor sempre levando reflexões e ensinamentos para todos. Deus o abençoe cada vez mais”, escreveu uma internauta. “O Padre expressa com maestria o que eu penso, mas não sei transmitir”, comentou outra.