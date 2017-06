Pai e filha criam aplicativo para conscientizar pessoas sobre o abandono de animais

Histórias de abandono de animais, infelizmente, tornaram-se frequentes. Cãos e gatos são deixados nas ruas ou em casas vazias. E foi pensando nisso que o publicitário e desenvolvedor de jogos Marcelo Raymundo criou um jogo para celular para conscientizar sobre o abandono de animais.

O ‘Lolla’ foi planejado com a ajuda de sua filha, Veronica Rando Raymundo, de 14 anos, que sugeriu o tema pouco falado como o trabalho final do curso de jogos do pai. “Eu estava em um curso de desenvolvimento de jogos e no final dele precisei desenvolver um jogo, quando tive a ideia, junto com a minha filha, de criar um aplicativo sobre esse assunto.”

O aplicativo gratuito foi programado em pixels 2D por quase três meses e tem apenas um personagem. A cachorrinha Lolla é abandonada na estrada, tenta correr e pular no carro para não ser deixada para trás. Segundo o desenvolvedor, o final da história é uma surpresa para os jogadores.

Movido pelo amor aos animais e pensando não apenas na conscientização, a renda gerada por meio do jogo será destinada a abrigos de animais de rua, que possivelmente passaram pela mesma situação com a doação de ração.

O jogo possui anúncios e será através do rendimento gerado por eles que Marcelo fará a entrega da ração pessoalmente às instituições. “Com o lucro gerado pelo ‘Lolla’ vou realizar a doação de rações para os abrigos que recebem esses animais”, afirma.

Marcelo garante que ‘Lolla’ ainda ganhará uma segunda versão, com novos personagens e objetivos. Além disso, o aplicativo só está disponível para Android, mas ser disponibilizado também para IOS é uma das metas do publicitário.

Matéria: G1