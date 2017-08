Parque de Diversões no Largo dos Mendes é interditado

Em nota oficial divulgada na tarde desta sexta-feira, 4, a Prefeitura de São Roque, comunicou que o alvará de funcionamento do Parque de Diversões instalado no Largo dos Mendes está cassado. Os técnicos do Corpo de Bombeiros responsáveis pela emissão do Alvará, encontraram uma série de irregularidades que colocam risco as pessoas que se utilizam daqueles brinquedos e o AVCB foi negado pela corporação. Confira na íntegra a nota da prefeitura:

“A Prefeitura da Estância Turística de São Roque, vem a público comunicar que cassou o Alvara de Funcionamento do Parque de Diversões instalado no Largo dos Mendes e interditou o estabelecimento nos termos da legislação vigente.

O Alvará de funcionamento havia sido concedido, pois em vistoria anterior o Corpo de Bombeiros, tinha emitido um AVCB (Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros) provisório, válido até 03/08.

Como a partir de hoje 04/08, todas as barracas que compõem o complexo das Festas de Agosto passam a funcionar, uma nova vistoria foi realizada para a concessão do documento definitivo. Nesta verificação, os técnicos do Corpo de Bombeiros responsáveis pela emissão do Alvará, encontraram uma série de irregularidades que colocam risco as pessoas que se utilizam daqueles brinquedos e o AVCB foi negado pela corporação.

Como este documento é um dos principais requisitos para a concessão do Alvara de Funcionamento emitido pela prefeitura, a Administração cassou a Autorização de Funcionamento e interditou o Parque de Diversões.

A Prefeitura da Estância Turística de São Roque reitera seu compromisso com a legalidade e principalmente com a segurança da população”.