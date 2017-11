PAT fará captação de vagas de emprego no Catarina Fashion Outlet

A Divisão de Comércio, Indústria e Serviços, do Departamento de Turismo e Desenvolvimento Econômico, da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, através de convênio entre o PAT e o Catarina Fashion Outlet firmaram parceria para a captação de vagas de emprego junto aos lojistas.

O Termo de Cooperação prevê a permanência de um funcionário do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), nos dias 14, 21 e 28/11 e 05/12, entre 10.00 e 16.00 horas, nas dependências da administração do Catarina, visando a captação de vagas extras de natal junto aos lojistas.

O objetivo é aumentar as ofertas de vagas oferecidas semanalmente pelo PAT. Você poderá cadastrar seu currículo on line e ter as vagas na palma de sua mão, para isto basta dirigir-se ao PAT/São Roque e buscar as informações necessárias, Rua Rui Barbosa, 693, centro, São Roque. Telefone 4712-5444.