“PCC é hoje a organização criminosa que mais cresce no mundo”, diz procurador do MP

Tido como a maior autoridade no estudo sobre o PCC (Primeiro Comando da Capital), o procurador Márcio Sérgio Christino, do Ministério Público de São Paulo, passou os últimos meses em contato com autoridades do mundo todo para saber sobre as conexões internacionais do PCC. E as conclusões que ele traz não são nada animadoras.

Segundo o procurador, o PCC já é a organização criminosa que mais cresce no mundo, e está lentamente se transformando em um partido político e ideológico para vender a ideia que eles não trabalham só com crime.

“O PCC é hoje a organização criminosa que mais cresce no mundo. Seu crescimento agora vem determinado a partir de uma ligação, uma nova rota de cocaína que vem diretamente da Bolívia, atravessa o Paraguai e entra no Brasil para ser distribuída nos portos brasileiros para o exterior e também no mercado interno. É o primeiro cartel genuinamente brasileiro que passa a atrair as atenções não somente do Brasil, mas de outros países.

Utilizam métodos sofisticados, utilizando-se da violência, de capital, patrocinando ou criando entidades supostamente com viés social e tentando politizar a questão do tráfico de drogas. São estratégias que estão muito além de confronto de rua da destruição de depósitos ou prisão de traficantes. Estamos diante de organização que se diz ideológico e que se espalha de maneira sutil e eficiente”, disse o procurador do MP.

Lembrando que Márcio Sérgio Christino lança nesta semana o livro “Laços de Sangue – A História Secreta do PCC” com os bastidores que apurou sobre o assunto.