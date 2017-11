Pedalada Ecológica irá comemorar o 19º aniversário da APA de Itupararanga

A Divisão do Meio Ambiente do Departamento de Planejamento, da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, realizará no dia 02/12, das 8.00 às 11,30 hs, as comemorações de XIX aniversário da APA Itupararanga em São Roque.

O evento terá início na Paróquia São Luiz Gonzaga, Av. São Luiz, 755, Jardim Villaça, às 8.00h, com a partida de uma Pedalada Ecológica de 20 km para nível iniciante e médio e às 8.30 hs haverá Coleta de Resíduos, Plantio de Mudas e visita a nascente na Rua Pedra de Águia no Lago do Bairro do Sorocamirim.

A Área de Proteção Ambiental (APA) de Itupararanga foi criada pela Lei Estadual nº 10.100, de 01 de dezembro de 1998 e alterada pela Lei Estadual 11.579 de 02 de dezembro de 2003. A área de abrangência da APA corresponde à área geográfica da bacia hidrográfica formadora da represa de Itupararanga, denominada Alto Sorocaba, compreendida pelos municípios de Alumínio, Cotia, Ibiúna, Mairinque, Piedade, São Roque, Vargem Grande Paulista e Votorantim.

O excelente manancial e a porção de áreas verdes que representam remanescentes vegetais e refúgio da vida silvestre, foram fundamentais para a decisão.

A criação da APA de Itupararanga na bacia hidrográfica do Alto Sorocaba, formador da represa de mesmo nome, se fez necessária face às pressões que esta região vem sofrendo, principalmente, pelo avanço de loteamentos em áreas de grande fragilidade ambiental, uso agrícola intenso com utilização de agrotóxicos e outras atividades que vêm comprometendo a sustentabilidade dos recursos naturais.

A Bacia da represa de Itupararanga possui uma área de aproximadamente 936,51Km² e está localizada a poucos quilômetros da região metropolitana de São Paulo, sendo responsável pelo abastecimento de 63% da população residente na região da Bacia e pela geração de energia elétrica destinada à Companhia Brasileira de Alumínio CBA.

Os interessados em participar da Pedalada Ecológica deverão se inscrever na Divisão de Esportes, no Estádio Municipal Quintino de Lima, na Av. Antônio Maria Picena, 124, telefone 4712-3741.