Pesquisa indica os 10 piores empregos de 2017

O portal CareerCast.com mapeou 200 cargos e chegou a conclusão quais são os 10 piores empregos de 2017. As carreiras relacionadas a comunicação estão entre as piores do mundo.

No levantamento, foram levadas em consideração características como perspectiva de crescimento, renda, condições de ambiente de trabalho e estresse.

Veja a lista dos 10 piores empregos de 2017:

1 – Repórter de jornal

Perspectiva de crescimento: [não informado]

Salário médio anual: [não informado]

2 – Apresentador de TV

Perspectiva de crescimento: -9%

Salário médio anual: US$ 38.870

3 – Cortador de árvores

Perspectiva de crescimento: -4%

Salário médio anual: US$ 37.590

4 – Militar alistado

Perspectiva de crescimento: 0%

Salário médio anual: US$ 27.936

5 – Controlador de pragas

Perspectiva de crescimento: -1%

Salário médio anual: US$ 33.400

6 – DJ

Perspectiva de crescimento: -11%

Salário médio anual: US$ 30.830

7 – Publicitário

Perspectiva de crescimento: -3%

Salário médio anual: US$ 50.380

8 – Bombeiro

Perspectiva de crescimento: 5%

Salário médio anual: US$ 48.030

9 – Vendedor do varejo

Perspectiva de crescimento: 7%

Salário médio anual: US$ 22.900

10 – Taxista

Perspectiva de crescimento: 13%

Salário médio anual: US$ 24.300