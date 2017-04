Heróis e vilões de cada signo e suas manifestações!

Toda semana descrevemos um signo – suas principais características, seus heróis e vilões, suas forças e seus guardiões. Assim você poderá se conhecer melhor, entender suas reações e seu modo de viver.

___________________________________

ESCORPIÃO – 24 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO

Planeta Regente: Marte e Plutão

Elemento: Água

3º Signo Fixo

Polaridade: Negativo

Herói: “Fênix”

Vilão: “A Soberba”

Escorpião é o signo do zodíaco mais temido no senso comum, pois rege a morte, o renascimento e a transformação. A consciência quando envolvida pela energia deste signo tem a tarefa de desapegar-se dos domínios profanos para ser elevada à categoria do sagrado. A função de Escorpião no desenvolvimento da psique é aparar as arestas do passado que cristaliza a personalidade e a impede de crescer para seguir adiante na sua evolução espiritual. Herói da transcendência é Phoenix! Capaz de morrer e nascer de novo tantas vezes quanto forem necessárias para a sua transformação.

Está ligado à sexualidade. Em seu aspecto divino, é a energia sexual que transcende e é sagrada. União cósmica entre o masculino e o feminino e ponte de ligação entre o corpo e o espírito.

O seu poder pessoal é o seu grande auxílio e o seu grande entrave! Na sua jornada pode deparar-se várias vezes com o “vilão” da soberba que leva o indivíduo a se perder nos infernos da alma apegada ao ego. É em Escorpião que o indivíduo se confronta com a morte, e transcende diante do verdadeiro poder que vem do espírito.

Pessoas de Escorpião são de poucas palavras e muita estratégia. Gostam do olho no olho e de relacionamentos que lhe exijam uma árdua conquista. São loucos por paixão e grandes sedutores. O erotismo é o ponto forte de seus nativos. Profundos e comprometidos, não suportam traição, sob pena de se tornarem passionais. Apesar disto, não hesitarão em trair, caso se sintam menosprezados. É preciso perspicácia para saber o que se passa em seu íntimo, pois seu comportamento é complexo e sutil. Prove a uma pessoa de Escorpião que ela pode confiar em você e terá o seu amor eterno.

VOCAÇÃO: Alinhados à força de Plutão, os escorpianos são vocacionados para profissões ligadas à investigação e análise estratégica, medicina, cirurgia, psiquiatria, psicologia, ciências ocultas, acupuntura, etc. E também os trabalhos em poços, cavernas, grutas, mundos subterrâneos, cemitérios e lugares escondidos.

Sob a influência do seu regente mais antigo – Marte, são favorecidas as profissões ligadas a policias, metalurgia, açougueiros, etc.

NO CORPO: Rege os órgãos sexuais e excretores, nariz, uretra, próstata e bexiga. Sua ação mórbida envolve as doenças venéreas, fístulas, inflamações, menstruação irregular, picadas, morbidez, vícios, problemas com vacinas, etc.

Seu Guardião: O Desapego.