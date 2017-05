Pílulas de Astrologia: Sagitário

Heróis e vilões de cada signo e suas manifestações – Sagitário.

Toda semana descrevemos um signo – suas principais características, seus heróis e vilões, suas forças e seus guardiões. Assim você poderá se conhecer melhor, entender suas reações e seu modo de viver.

Sagitário – 23 de novembro a 21 de dezembro

Planeta Regente: Marte

Elemento: Fogo

3º Signo Mutável

Polaridade: Positivo

Herói: “O Centauro”

Vilão: “Dona Ostentação”

Quando a consciência chega a Sagitário, ele passa a questionar os valores que regem o seu destino. Representado pela figura mitológica do Centauro, este signo simboliza a luta pelo equilíbrio entre a força animal e a inteligência superior, entre o apego à materialidade e a busca espiritual. Adoram viajar e conhecer novas filosofias, religiões e culturas estrangeiras. São filhos do mundo, por isso não gostam de se verem limitados em seu espaço. Sua grande força aliada é a sua INTELECTUALIDADE. Na ânsia por se comunicar, podem ser elegantes ou brutos. Têm horror à hipocrisia e lutam bravamente para defender ações sociais. Um idealista por natureza que está disposto a arriscar alto para conseguir o que deseja.

Com a intensidade das transformações vividas na casa de Escorpião, quando chega em Sagitário, a consciência busca conhecer o real sentido da vida, os seus valores e os seus ideais. Os sagitarianos não se contentam com metas estreitas, eles precisam de constantes desafios para se sentirem motivados. Pela influência de Júpiter, o seu regente, são otimistas por natureza e contam com muita intuição na perseguição de suas aventuras.

No entanto, Sagitário tem em seu caminho o grande Vilão da Ostentação que pode lhe cavar um buraco tão fundo e capaz de levá-lo ao mais sombrio aspecto de si mesmo e à depressão.

Até mesmo no plano afetivo, os sagitarianos são extremamente arrojados. Precisam de muitos desafios e várias noites de conversas sobre seus ideais fantásticos até se sentirem verdadeiramente apaixonados. Como todo signo de fogo, querem ser os donos da conquista e, quanto mais desafiadora ela for, mais interessante fica. Não suportam rotinas ou pensamentos modestos. Para fazer uma pessoa de Sagitário feliz, basta convidá-la para viajar, em especial se for um pacote de férias bem romântico para qualquer lugar do mundo ou um sofisticado cruzeiro de navio.

VOCAÇÃO: Sua eloquência verbal e seu profundo interesse por conhecimento tornam os sagitarianos bons professores e magistrados, legisladores, políticos, missionários, filósofos e líderes religiosos. Em função de seu espírito de aventura, eles também podem ser profissionais bem-sucedidos em áreas ligadas ao turismo e ao comércio exterior, aos esportes e à criação de animais.

NO CORPO: Júpiter é o maior planeta do nosso sistema e rege o nosso maior órgão, o fígado. Por analogia ao Centauro, são partes sensíveis de Sagitário, as pernas, as coxas, ilíaco, quadris, o sistema muscular, o sangue e as artérias. Suas somatizações envolvem as doenças hepáticas, pulmonares (pela oposição a Gêmeos), problemas de locomoção e ciático.

Seu Guardião: “A Modéstia”

