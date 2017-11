Para melhor atender os turistas que escolhem São Roque no período de férias, o Ski Mountain Park manterá, dos dias 21 de novembro à 1º de dezembro, a pista de ski e snowboard fechada para reforma.

O tapete de polietileno será trocado por um novo, com tecnologia atualizada para que os visitantes aproveitem ainda mais seu dia de diversão. Lembrando que as outras atrações do Ski Mountain Park funcionarão normalmente no final de semana dos dias 25 e 26 de novembro.