Pista sentido bairro/centro da Av. Marginal será liberada nesta sexta-feira

Dando continuidade no processo de abertura da Marginal iniciado na semana passada, a Prefeitura da Estância Turística de São Roque, vai liberar provisoriamente nesta sexta-feira, 01 de dezembro, a partir das 16.00 horas, a pista sentido bairro/centro da Avenida.

O trecho da Marginal que foi destruído na enchente do dia 11 de março de 2016, começou a ser reconstruído no dia 08/05/2017, após uma série de gestões realizadas pelo atual governo com o objetivo de recuperá-lo no mais breve espaço de tempo.

Devido aos transtornos que a interdição daquela via causou a população de nossa cidade e principalmente aos moradores e comerciantes daquela região, o Prefeito Claudio Góes determinou que também a pista sentido bairro/centro seja aberta ao trânsito nesta sexta-feira, a exemplo do que aconteceu com a pista sentido centro/ bairro na semana passada, enquanto se conclui a remoção dos postes, finalização das calçadas, paisagismo, término da construção da passarela sobre o rio e sinalização horizontal e vertical, ações que estão sendo executadas em ritmo acelerado e que são os detalhes finais para a conclusão da obra.

Segundo o Prefeito Cláudio Góes, “a abertura parcial das pistas da Av. Marginal demonstra a nossa preocupação em atender os usuários, comerciantes e moradores da região que foram diretamente afetados pelo desmoronamento da avenida. Neste momento não pensamos em evento de inauguração que terá a sua hora oportuna. Nosso grande desafio é solucionar os problemas mais urgentes da nossa comunidade”

A abertura provisória das duas pistas da Av. Marginal, nesta sexta-feira, 1, ás 16h, vai fazer com que o trânsito volte ao normal naquela região da cidade, após mais de 20 meses de interdição.

A Prefeitura informa que a Divisão de Trânsito estará orientando os motoristas que farão uso daquele trecho da Av. Marginal, até que ela seja definitivamente entregue a população.