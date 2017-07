PIT registra mais de 11 mil atendimentos no primeiro semestre

No primeiro semestre de 2017, o número de turistas atendidos pelos PITs (Postos de Informações Turísticas) atingiu a marca de 11.498 pessoas. Além dos números contabilizados, o Departamento de Turismo pesquisou junto aos visitantes, se era a primeira que vez que visitavam a cidade, através de que meio de comunicação tomaram conhecimento e o local de origem dos turistas. Deste total, 9.510 estavam visitando São Roque pela primeira vez e 1.988 estavam retornando à cidade. A pesquisa também revelou que a maioria dos turistas tomou conhecimento da Estância Turística através de sites ou redes sociais.

Quando perguntados sobre a localidade de origem, a cidade de São Paulo apresenta o maior número de visitantes com 7.303, seguido pela Grande São Paulo com 1.292 e Região de Campinas 956. “É importante frisar que recebemos 441 turistas de outros estados e 84 estrangeiros”, conta o chefe da Divisão de Turismo, Maurício Vasconcelos.

Os lugares mais solicitados pelos visitantes segundo o questionário realizado pelo Departamento de Turismo foram as vinícolas e os restaurantes. “Um outro dado interessante é que o PIT do Guaçu atendeu 7.874 pessoas e o da Praça Heitor Boccato no centro 3.624”, conta.

Aqueles que vêm de outras cidades e que se interessem em conhecer os pontos turísticos de São Roque podem solicitar informações e tirar suas dúvidas nos PITs. “Nossas atendentes têm um preparo especial de atendimento ao público. São repassadas todas as informações possíveis, até mesmo as que não se encaixam no roteiro turístico, como informações de lojas, comércio, telefones e outros”.

Cabe ressaltar que esses números são referentes a pessoas que visitaram a cidade e que pediram informações nos Postos de Informação ao Turista.