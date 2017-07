Polícia Federal deve retomar emissão de passaportes nesta semana

A Polícia Federal deve retomar nesta semana a emissão de passaportes. Na sexta-feira (21), a instituição recebeu, do Ministério do Planejamento, o repasse de R$ 102,3 milhões, para as atividades de controle migratório e emissão de documentos de viagem.

Com o dinheiro, a Polícia Federal volta a encomendar as cadernetas que são fabricadas pela Casa da Moeda, que promete trabalhar sem parar até zerar os pedidos.

Os atendentes do único posto de entrega de passaportes no Distrito Federal informaram que até mesmo a emissão das cadernetas emergenciais foi suspensa na capital do país.

A emissão regular do documento foi suspensa no dia 27 de junho. De lá pra cá, cerca de 175 mil pessoas pediram novos passaportes, que serão entregues na ordem das solicitações.