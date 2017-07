Polícia Militar dá dicas de segurança para as Festas de Agosto

A Polícia Militar, através da 2ª Cia PM, iniciará no dia 30 de Julho a Operação Festas de Agosto que terá seu término em 16 de Agosto, contando com a intensificação do policiamento na área central, buscando proporcionar segurança a todos os visitantes e freqüentadores da tradicional Festa de Agosto de São Roque.

O comandante da 2ª Companhia de Polícia Militar, CAP PM CEOLONI, atento ao grande público nos dias de festividades, sugere dicas de segurança para o cidadão, com intuito de prevenir e orientar condutas e medidas preventivas que cada cidadão deve adotar para elevar seu nível de proteção.

– Ao sair de casa, leve quantia separada de dinheiro e necessária para pequenas despesas.

– Evite saques noturnos e de grandes quantias

– Nos deslocamentos se perceber que esta sendo seguido, atravesse a rua ou entre em um estabelecimento comercial movimentado.

– Bolsas, carteiras ou sacolas de compras devem ser transportadas junto e a frente do corpo, para o lado de dentro da calçada.

– Desconfie de empurrões e esbarrões.

– Estacione seu veículo preferencialmente em estacionamentos ou locais de sua confiança e se parar o veiculo na rua deixe o em local visível e iluminado e observe as pessoas nas proximidades, caso desconfie da atitude não estacione e acione 190, adote essas medidas no ato de retornar para apanhar o veículo.

– Ao estacionar seu veículo mesmo que seja por pouco tempo, não deixe nada de valor visível, isso poderá atrair o ladrão.

– Evite trafegar com veículos pela área central, pois devido às festividades, as barracas estarão montadas, o que congestionará o transito local.

– Beba com moderação e se beber não dirija.

– Evite brigas e confusões desnecessárias.

– Estabeleça pontos de referência caso se desprender de grupos, haverá uma Base Comunitária da Policia Militar estacionada na Praça Matriz.

– Em casos de furto, roubo ou qualquer ocorrência policial, nunca tente intervir sozinho, procure dentro de o possível manter a calma, não discuta, indique seus movimentos e faça de forma lenta, evitando ações bruscas.

– Procure memorizar características marcantes do infrator, como tatuagens e vestimentas, cicatrizes, corte de cabelo, cor da pele ou qualquer fato que possa ser possível identificá-lo.

– Observe o endereço, ponto de referência e comunique transmitindo imediatamente as informações a Policia Militar através do telefone 190.

– Evite ostentar bens de valor, como equipamentos eletrônicos, cordões, relógios, jóias, etc.

– Não utilize o aparelho celular enquanto estiver caminhando, seja para torpedos ou acessar as redes sociais. Se não puder entrar em uma loja ou local seguro, pare, encoste-se numa parede e fique atento ao movimento, é importante ter sempre em mãos o número de série do aparelho (IMEI), caso venha ser vítima de furto no registro da ocorrência, pois facilitará a identificação do aparelho durante abordagens a pessoas suspeitas.

Você pode localizar o número de série (IMEI) na embalagem original do aparelho, na nota fiscal, no encaixe da bateria ou digitando *#06# no seu aparelho, ele ira mostrar o (IMEI), anote e guarde em local separado mais de fácil acesso. O celular está entre os objetos mais furtados!

As dicas que aqui apresentadas reduzem bastante a probabilidade da ocorrência de crimes. No entanto, é importante lembrar que elas não devem ser únicas, mas devem compor uma cultura de prevenção.

A partir do momento em que toda a comunidade participa na solução dos problemas de segurança, as ações da polícia passam a ser complementares e não exclusivas para ter a paz e a tranquilidade que todos queremos.

Proteger as pessoas, fazer cumprir as leis, combater o crime, preservar a ordem pública, esta é a importante missão da Polícia Militar do Estado de São Paulo.