Polícia Militar inicia Campanha do Agasalho 2017

O setor de Relações Publicas da 2ª Companhia do 50º Batalhão de Polícia Militar do Interior iniciou a Campanha do Agasalho 2017. O objetivo da campanha é a arrecadar agasalhos, cobertores e roupas que possa,m além de aquecer, levar dignidade às pessoas necessitadas. A campanha será realizada até 15 de junho e acontece nos três municípios de sua atuação: São Roque, Mairinque e Araçariguama.

Nossa meta é que sejam arrecadadas mais de 10 mil peças em dois meses, as quais após triagem e conferência serão destinadas, ao Fundo Social dos municípios envolvidos na Campanha.

As doações podem ser feitas diretamente nas viaturas que efetuam policiamento nos municípios, e nas unidades, nos seguintes locais:

2ª Companhia do 50º BPM/I

Rua Monsenhor, 171 – Jardim Santa Rosália – São Roque/SP

1º pelotão da 2ª Companhia do 50º BPM/I

Travessa Orlando Tonin, 86 – Vila Nova Sorocabana – Mairinque/SP

2º Pelotão da 2ª Companhia do 50º BPM/I

Rua Coronel Joaquim Augusto, 39 – Centro – Araçariguama/SP

Mais informações pelo telefone: (11) 4712- 7314 ou 4712-4080.