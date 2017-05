Polícia prende três suspeitos de participarem do ataque aos caixas eletrônicos na prefeitura

A equipe de policiais civis do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) de São Paulo (SP), do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (GARRA) e Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Sorocaba (SP) acabam de deter três suspeitos de participarem do ataque aos caixas eletrônicos da prefeitura nesta madrugada. Após uma perseguição policial, eles foram pegos e encaminhados à delegacia.

A operação para encontrar os outros homens que participaram da ação criminosa e fugiram ainda continua. Policiais estão fazendo uma ação especial e contam com a ajuda de um helicóptero para facilitar as buscas.

A polícia confirmou a morte de dois bandidos e do cidadão Carlos Lofredo.

Nossa reportagem acompanha o caso. Em breve mais informações.