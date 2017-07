Policiais e sociedade são homenageados com medalhas de honra durante solenidade alusiva à Revolução de 32

A Polícia Militar comemorou com uma solenidade nesta quinta-feira, 6, à Revolução Constitucionalista de 1932 com o “4º Encontro de Veteranos de 32” e a “Valorização ao Policial Militar”. O evento foi realizado às 9h, na sede da Polícia Militar, localizada na Rua Monsenhor, no bairro Vila Santa Rosália, em São Roque.

O evento contou com a participação dos policiais militares de Itu, São Roque, Mairinque e Araçariguama, Salto e Porto Feliz que pertencem ao efetivo do 50º Batalhão de Polícia Militar e de representantes dos familiares que estiveram envolvidos na Revolução Constitucionalista de 1932. Os policiais e os representantes foram homenageados com medalhas comemorativas da Revolução de 1932 e do Cinquentenário de Paz da ONU.

Medalha de Honra

Entre outros homenageados, o diretor do nosso semanário Osmar Henrique Boccato, recebeu a comenda emérita definitiva de reconhecimento dos que cumpriram a jornada cívica.

A Medalha Mérito Constitucionalista, significa que “assim como os MMDC lutaram uma guerra de armas e deram suas vidas na defesa de uma nobre causa, obtendo o Mérito de serem eternos heróis; também todos que lutam no dia a dia a guerra de ideias e atitudes voltadas a preservar os valores morais e virtudes, e doam suas vidas a propiciar o ‘bem comum’, são pessoas que tem a honra de terem o mérito de serem denominados ‘Heróis de honra e respeito que lutam pela pátria”.

(Capitão Natanael)

O Tenente Coronel Sérgio Kazuo Abe, que comandou por 10 anos o batalhão de São Roque e agora dirige o 50º Batalhão de Polícia Militar falou sobre a importância da parceria entre a polícia e a sociedade. “Este evento valoriza e homenageia não só o serviço policial, como também é uma oportunidade para homenageamos a sociedade que tanto nos apoia”, disse.

Revolução Constitucionalista de 1932

A Revolução Constitucionalista de 1932 aconteceu em São Paulo e foi uma insurreição contrária ao novo quadro político que se instaurou no país após a Revolução de 1930.

No começo do ano de 1932, o Partido Republicano Paulista (PRP) e o Partido Democrático (PD) lançam uma campanha a favor da Carta Constitucional do país e do término da interferência federal nos estados. A repercussão popular é grande, o sentimento de patriotismo brota nos corações paulistas, tornando mais forte o ideal de liberdade e a disposição de se lutar por ele.

No dia 23 de maio de 1932, durante a realização de um ato político no centro da cidade de São Paulo, a polícia coíbe os manifestantes, ocasionando a morte de quatro estudantes. Em homenagem a esses quatro jovens, o movimento passa a chamar-se MMDC – iniciais de Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo, os mortos – e amplia a base de apoio entre a classe média.

Em 9 de julho começa a rebelião armada, está deflagrada a Revolução Constitucionalista. Um grande número de civis ingressa espontaneamente no corpo de infantaria e é transferido para as três grandes frentes de batalha, no limite entre Minas Gerais, Paraná e Vale do Paraíba.

Após ajustes, envolvendo indulto aos rebeldes e facilidades para o exílio dos líderes civis e militares do movimento, os paulistas anunciam sua rendição em 3 de outubro de 1932. O dia 9 de julho foi instituído feriado nacional em memória a este ato.